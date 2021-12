Divulgação Itapemerim





A companhia aérea ITA (Itapemirim Transportes Aéreos) teve sua operação suspensa nesta sexta-feira (17). O anúncio foi feito pelo Grupo Itapemirim, que detém a companhia, e afirma que a medida é temporária.



Segundo a própria empresa, a suspensão foi necessária para a realização de ajustes operacionais. O serviço de transporte rodoviário e as operações na Viação Itapemirim serão mantidas normalmente.



De acordo com a Folha de S. Paulo, o grupo disponibilizou um e-mail de contato ([email protected]) para que os passageiros impactados pela suspensão sejam orientados sobre como proceder. Em meio a isso, a companhia aérea ressalta que irá se dedicar para retomar seus voos "em breve".



Após o anúncio, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) determinou que a ITA preste atendimento integral aos passageiros, comunique a cada um deles o cancelamento, faça as devidas recomendações e garanta o reembolso nos casos devidos.

Leia Também



Quanto aos passageiros, a Anac recomenda que não se dirijam aos aeroportos antes de entrar em contato com a companhia aérea. A agência aconselha que eles também registrem queixa no portal do consumidor.



Problemas financeiros

A Folha conta que a empresa enfrentava uma quebra de caixa, com descasamento nos pagamentos dos tripulantes. No início do mês, o presidente do grupo, Sidnei Piva, chegou a dizer que o atual preço cobrado nas passagens não cobriam o custo da operação.







Além disso, o grupo está em recuperação judicial desde 2016. As dívidas tributárias chegam quase a R$ 2 bilhões.