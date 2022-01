Reprodução/ ANS Teste de antígeno para detecção da Covid-19

O Procon Estadual do Rio de Janeiro (Procon-RJ) fez uma ação para identificar possível aumento abusivo de preços dos exames de Covid-19 e Influenza. A fiscalização aconteceu em 33 farmácias, laboratórios, clínicas e distribuidoras de dez municípios, na última terça-feira (dia 25). De acordo com o órgão de defesa do consumidor, em uma drogaria em Barra de Piraí, foi constatado aumento de 74% no valor do teste para detecção de Covid-19 em menos de um mês.

Os servidores identificaram no estabelecimento que o exame de antígeno nasal passou de R$ 80 para R$ 139 neste mês de janeiro. Segundo o Procon-RJ, os demais laboratórios, farmácias e clínicas não comprovaram no ato da fiscalização os preços praticados anteriormente, mas já foram notificados a apresentar documentos que comprovem os preços que estão sendo praticados desde outubro de 2021. Os estabelecimentos foram ainda questionados quanto aos prazos dados aos consumidores no momento do exame, se os mesmos estão sendo cumpridos e o que estes fornecedores estão fazendo para atender a alta demanda de maneira satisfatória aos clientes.

As distribuidoras de medicamentos fiscalizadas foram notificadas a apresentar documentos que comprovem os valores de custo dos testes de Covid-19, os preços que os testes são vendidos em suas unidades e se há diferença de valores por região.



A fiscalização também encontrou irregularidades como publicidade que pode induzir o consumidor ao erro, ausência de preço nos produtos ou serviços ofertados, falta da lista atualizada de preço de medicamentos e do certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros foram as irregularidades encontradas pelos fiscais na operação. A ação aconteceu no Rio de Janeiro, São Gonçalo, Maricá, Belford Roxo, Duque de Caxias, Cabo Frio, Macaé, Barra do Piraí, Campos dos Goytacazes e Nova Friburgo.