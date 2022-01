Martha Imenes Agência do INSS

Além dos servidores federais que vão parar nesta quinta-feira (27) para pressionar reajustes salariais ao presidente Jair Bolsonaro, os peritos médicos do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) anunciaram que na próxima segunda (31) vão cruzar os braços na mobilização chamada de Dia Nacional de Advertência pela Valorização da Perícia Médica Federal.



O pedido é semelhante: aumento de 19,9% no salário. A União reservou R$ 1,7 bilhão no Orçamento de 2022, mas não definiu quais categorias receberão o aumento.

O Ministério da Economia, no entanto, calcula que cada 1 ponto percentual de reajuste salarial custa R$ 3 bilhões por ano.

A revista Veja informa que o motivo da mobilização, segundo os trabalhadores, é a “patente frustração das negociações com o Poder Executivo”, que decidiu privilegiar as carreiras de segurança pública.

Em ofício enviado ao ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, a Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais diz que “tentou, em centenas de ocasiões, instaurar rodadas de negociações com a administração pública federal, todas infrutíferas”.

Além do aumento, as demandas incluem fixação de 12 atendimentos presenciais no máximo por dia.