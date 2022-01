Rafael Oliveira 2022 e eleições: Lula vs Bolsonaro%

Um levantamento feito pela Deloitte Global divulgada nesta quarta-feira (26) com exclusividade pela CNN com 491 empresários que representam 35% (R$ 2,9 trilhões) do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro mostra que para 68% deles, as eleições deste ano são a principal preocupação para os negócios.



Em seguida aparecem o medo com instabilidade política (65%), a inflação acima de 5% (61%), uma nova onda de Covid-19 (48%), a desvalorização do real (43%) e riscos fiscais (40%).

As entrevistas foram feitas entre 26 de novembro e 20 de dezembro do ano passado.

Mesmo assim, o setor produtivo segue otimista com a Economia em 2022, prova disso é a expectativa de alta média de 10,2% na taxa de crescimento de vendas no ano, sendo que 21% esperam crescimento maior que 20% e 6% projetam queda nas vendas.

Sobre o crescimento do PIB, 42% dos entrevistados esperam um PIB de 2022 estável, variando entre -0,5% e 0,5%. Uma variação de 0,5% a 2% é esperada por 30%, com um forte crescimento (acima de 2%) sendo projetado por 11% e uma queda (abaixo de -0,5%) por 17%.

Para quem está procurando emprego as perspectivas também são animadoras. Dentre os empresários, 53% esperam aumentar o quadro de funcionários, enquanto 18% projetam manutenção sem substituições, 24%, manutenção com substituições e 5%, diminuição.