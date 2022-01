Ricardo Syozi Gastos de turistas brasileiros no exterior são os menores desde 2005

Os turistas brasileiros gastaram US$ 5,25 bilhões no exterior em 2021, informou o Banco Central nesta quarta-feira (26). O valor foi o mais baixo desde 2005, quando os gastos lá fora somaram US$ 4,72 bilhões.

As despesas foram 2,7% menores do que em 2020, quando ficaram em US$ 5,394 bilhões. Para efeito de comparação, em 2019, antes da pandemia, o volume foi de US$ 17,593 bilhões.

O resultado foi mais uma vez influenciado pelas medidas de contenção ao novo coronavírus, que levaram ao fechamento das fronteiras. Mesmo depois da abertura, as despesas não foram suficientes para compensar as perdas.

Em dezembro do ano passado, os brasileiros gastaram US$ 371 milhões em viagens internacionais, ante US$ 295 milhões do mesmo mês do ano anterior. Esse valor ainda é bem distante do registrado em dezembro pré-pandêmico, de US$ 1,497 bilhão.

Outro fator que prejudica o turismo internacional é a alta do dólar. Em 2021, a moeda americana subiu 7,47%. Nesta quarta, a cotação está em R$ 5,44.