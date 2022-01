Divulgação Marinha abre concurso com 960 vagas para nível médio

A Marinha divulgou no Diário Oficial da União desta quarta-feira (19) o edital de um concurso público com 980 vagas para ingresso no curso de formação de soldados fuzileiros navais para as turmas I e II de 2023. As inscrições têm início no dia 14 de fevereiro e seguem abertas até 24 de março.

Para se candidatar, o interessado deve:



ser do sexo masculino;

ter entre 18 e 22 anos no dia 30 de junho de 2023;

ter altura mínima de 1,54m e máxima de 2m;

ter nível médio completo;

não ser casado ou não ter constituído união estável, bem como não ter filhos ou dependentes.

O curso de formação terá duração de 17 semanas e ocorrerá no Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (CIAMPA), localizado no Rio de Janeiro (RJ), e no Centro de Instrução e Adestramento de Brasília (CIAB), localizado em Brasília (DF). Os aprovados receberão uma bolsa-auxílio de R$ 1.303,90.

Após o término do curso, as vagas serão distribuídas da seguinte forma:



Turma I/2023

Unidades da Marinha no Rio de Janeiro (RJ): 290 vagas, sendo 232 para ampla concorrência e 58 para candidatos negros;

Unidades da Marinha em Brasília (DF): 50 vagas, sendo 40 para ampla concorrência e 10 para candidatos negros;

Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande (RS): 30 vagas, sendo 24 para ampla concorrência e 6 para candidatos negros;

2º Batalhão de Operações Ribeirinhas em Belém (PA): 4 vagas, sendo 3 para ampla concorrência e 1 para candidatos negros;

3º Batalhão de Operações Ribeirinhas em Ladário (MS): 25 vagas, sendo 20 para ampla concorrência e 5 para candidatos negros;

1º Batalhão de Operações Ribeirinhas em Manaus (AM): 50 vagas, sendo 40 para ampla concorrência e 10 para candidatos negros;

Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal (RN): 25 vagas, sendo 20 para ampla concorrência e 5 para candidatos negros;

Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador (BA): 4 vagas, sendo 3 para ampla concorrência e 1 para candidatos negros;

BtlDefNBQR - Aramar (SP): 2 vagas, sendo 1 para ampla concorrência e 1 para candidatos negros.

Total de vagas: 480

Leia Também

Turma II/2023

Unidades da Marinha no Rio de Janeiro (RJ): 290 vagas, sendo 232 para ampla concorrência e 58 para candidatos negros;

Unidades da Marinha em Brasília (DF): 50 vagas, sendo 40 para ampla concorrência e 10 para candidatos negros;

Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande (RS): 30 vagas, sendo 24 para ampla concorrência e 6 para candidatos negros;

2º Batalhão de Operações Ribeirinhas em Belém (PA): 4 vagas, sendo 3 para ampla concorrência e 1 para candidatos negros;

3º Batalhão de Operações Ribeirinhas em Ladário (MS): 25 vagas, sendo 20 para ampla concorrência e 5 para candidatos negros.

1º Batalhão de Operações Ribeirinhas em Manaus (AM): 50 vagas, sendo 40 para ampla concorrência e 10 para candidatos negros;

Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal (RN): 25 vagas, sendo 20 para ampla concorrência e 5 para candidatos negros;

Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador (BA): 4 vagas; sendo 3 para ampla concorrência e 1 para candidatos negros;

BtlDefNBQR - Aramar (SP): 2 vagas, sendo 2 para ampla concorrência e 0 para candidatos negros.

Total de vagas: 480

As inscrições devem ser feitas no endereço www.marinha.mil.br/cgcfn , na seção "Concursos para o CFN". A taxa é de R$ 40.

São isentos da taxa de inscrição os candidatos que pertençam a famílias inscritas no CadÚnico, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo (R$ 1.212 em 2022), bem como doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

O concurso terá exame de escolaridade, verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica e verificação de documentos. As datas e os locais ainda não foram divulgados.

Escola Naval

A Marinha também está com inscrições abertas para o concurso da Escola Naval, instituição de nível superior que forma oficiais da coorporação. Ao todo, são 20 vagas, sendo 12 para mulheres e 8 para homens. Saiba mais aqui.