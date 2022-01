Divulgação Marinha publica edital de concurso da Escola Naval

A Marinha divulgou nesta sexta-feira (7) o edital do concurso da Escola Naval, instituição de nível superior que forma oficiais da coorporação, localizada no Rio de Janeiro (RJ). Ao todo, serão 20 vagas, sendo 12 para mulheres e 8 para homens. Veja como se dará a distribuição das vagas:

SEXO AMPLA CONCORRÊNCIA VAGAS RESERVADAS PARA NEGROS TOTAL DE VAGAS Masculino 6 2 8 Feminino 10 2 12 Total 16 4 20

Os candidatos aprovados realização curso de graduação, com duração de quatro anos, em regime de internato. O curso é totalmente gratuito, e os alunos receberão remuneração de R$ 1.574,12, além de alimentação, uniforme e assistências médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.



Para se inscrever, os interessados devem ter nível médio completo, altura mínima de 1,54m e máxima de 2m e ter entre 18 e 22 anos até o dia 30 de junho de 2023.

As inscrições terão início a partir das 8 horas do dia 17 de janeiro e vão até as 23h59 de 13 de fevereiro. Elas deverão ser feitas pelo site www.ingressonamarinha.mar.mil.br .

A taxa para se inscrever é de R$ 100. Terão isenção candidatos inscritos no CadÚnico, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo, bem como doadores de medula óssea registrados em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Ainda não há datas para as provas. O edital completo com as cidades onde as provas serão aplicadas pode ser encontrado aqui.