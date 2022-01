Sophia Bernardes TIM

A TIM Brasil abriu inscrições para vagas de emprego com exclusividade para pessoas trans visando qualificação e integração no mercado de trabalho. O processo seletivo é conduzido pela consultoria Transcendemos e tem oportunidades em lojas físicas de Minas Gerais, São Paulo e do Rio de Janeiro, além de emprego home office trabalhando no call center da companhia.



O processo inclui uma parceria com a Ampli, edtech de ensino digital da Kroton, que fornecerá capacitação 100% gratuita.

A empresa está relacionando a contratação ao Dia Nacional da Visibilidade Trans (29/01) como forma de manter o compromisso de acessibilidade e empregabilidade de minorias.

"É uma realidade que nos impacta, mas – ao mesmo tempo – nos motiva a buscar soluções para transformá-la", comenta Giacomo Strazza, Head de Desenvolvimento, Educação e Inclusão no RH da TIM ao site JC Concursos.

"No ano passado, aderimos ao Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+ e estamos focados na inclusão e na ampliação de da representatividade de pessoas LGBTI+ no mercado de trabalho. O programa Transforma reflete nossos valores – coragem, respeito e liberdade, que também estão presentes no cotidiano das pessoas trans", acrescenta.

Como se inscrever

As inscrições podem ser feitas até 31 de janeiro pelo site https://transformatim.com.br . É necessário ter ensino médio completo.