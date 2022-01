Geraldo Magela/Agência Senado Ministério da Economia

O Ministério da Economia suspendeu temporariamente o processo seletivo simplificado com 300 vagas temporárias, além de 1.830 oportunidades para formação de cadastro de reserva. A remuneração seria de R$ 1.700 a R$ 6.130 para uma carga horária semanal de 40 horas. O prazo dos contratos seria de até um ano, prorrogável por até cinco anos. O anúncio foi feito no site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib), responsável pelas partes técnica e operacional da seleção.

Em comunicado, a entidade esclareceu que o processo seletivo "encontra-se suspenso temporariamente por ordem do Ministério da Economia por motivo de interesse público. Os candidatos devem continuar acompanhando as informações inerentes ao certame através da publicação de Aditivos e/ou Editais por meio do site do IDIB - www.idib.org.br"

As inscrições começaram dia 10 e iriam até as 23h59 do dia 14 de fevereiro, pelo site. Agora, aparecem no site como encerradas.

Os valores das taxas estavam fixados em R$ 64 (para formação superior) e R$ 54 (para ensino médio). Os cargos oferecidos eram de analista de negócios, analista técnico de demandas previdenciárias, judiciais e de controle e técnico em atividades previdenciárias e de apoio. As provas objetivas seriam realizadas em Brasília/DF, no dia 3 de abril de 2022.

Distribuição de vagas

Do total de 300 vagas temporárias, 224 seriam para ampla concorrência, 60 para negros e 16 para pessoas com deficiência (PcDs). Das 1.830 de formação de cadastro de reserva, 1.371 seriam para ampla concorrência, 366 para negros e 93 para PcDs.

A validade da seleção para convocação seria de dois anos, contados a partir da data de assinatura do primeiro contrato, prorrogável uma única vez por igual período.

A seleção teria prova objetiva para todas as funções, bem como provas de títulos para as classificadas como atividades técnicas de complexidade intelectual.

As provas teriam 15 questões de Língua Portuguesa, 5 de Ética na Administração Pública e Legislação, 10 de noções de Informática e 30 de conhecimentos específicos.

O candidato poderia se inscrever para mais de uma função, desde que houvesse compatibilidade de dia e horário do cronograma previsto para a aplicação das provas. Mas, se passasse, deveria escolher apenas uma função.