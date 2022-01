Como deve ficar o seguro-desemprego com o salário mínimo em R$ 1.212? O iG calculou o valor do benefício em 2022, com base no INPC acumulado em 2021, divulgado hoje pelo IBGE

shutterstock Veja previsão do seguro-desemprego, após a divulgação do INPC acumulado em 2021 O INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) fechou 2021 em 10,16%, segundo dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta terça-feira (11). O governo praticamente acertou na mosca ao fazer a previsão do índice, quando reajustou o salário mínimo em 10,18%, passando-o de R$ 1.100 em 2021 para R$ 1.212 em 2022.

O piso nacional serve como referência para calcular o valor de diversos benefícios, entre eles, o seguro-desemprego, que é concedido para trabalhadores com carteira assinada que foram demitidos sem justa causa. O valor das parcelas depende da média salarial dos últimos três meses anteriores à demissão. Mas, ele não pode ser inferior ao mínimo vigente, que agora é de R$ 1.212. Leia também Está desempregado? Veja a quais benefícios do governo você tem direito

O teto do seguro-desemprego também deve mudar. O valor oficial deve ser divulgado pelo Ministério do Trabalho e Previdência nos próximos dias. Mas já é possível fazer uma estimativa, considerando o INPC acumulado em 2021, de 10,16%. No ano passado, o máximo que um trabalhador poderia ganhar de seguro-desemprego era R$ 1.911,84, para quem recebia acima de R$ 2.811,60. Seguro desemprego em 2021* FAIXAS DE SALÁRIO MÉDIO VALOR DA PARCELA

Até R$ 1.686,79 Multiplica-se o salário médio por 0,80 (80%) De R$ 1.686,80 até R$ 2.811,60 O que exceder a R$ 1.686,79 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se com R$ 1.349,43 Acima de R$ 2.811,60 Parcela invariável de R$ R$ 1.911,84 * tabela divulgada pela então Secretaria Especial de Previdência e Trabalho Previsão do seguro-desemprego em 2022 FAIXAS DE SALÁRIO MÉDIO VALOR DA PARCELA

Até R$ 1.858,17 Multiplica-se o salário médio por 0,80 (80%)

De R$ 1.858,18 até R$ 3.097,26 O que exceder a R$ 1.858,17 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se com R$ 1.486,53 Acima de R$ 3.097,26 Parcela invariável de R$ 2.106,08 Seguro desemprego: veja quem pode pedir o benefício e como solicitar.