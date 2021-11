Está desempregado? Veja a quais benefícios do governo você tem direito

Auxílio-Brasil

Para receber o benefício do Auxílio Brasil, programa substituto do Bolsa Família, as famílias precisam estar inscritas no CadÚnico e cumprir os seguintes critérios: (a) estar em situação de extrema pobreza, com renda mensal per capita de até R$ 100 ou (b) estar em situação de pobreza, com renda de R$ 200 por mês por pessoa.