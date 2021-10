Quem tem direito?

Têm direito à Tarifa Social de Energia Elétrica famílias inscritas no CadÚnico com renda familiar per capita menor ou igual a meio salário mínimo (R$ 550); famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal de até 3 salários mínimos (R$ 3.300) e que tenham entre seus membros uma pessoa com alguma doença ou deficiência cujo tratamento exija aparelhos que demandam energia elétrica; e idosos a partir de 65 anos ou pessoas com deficiência, que recebam o BPC.