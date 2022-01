Reprodução: iG Minas Gerais Ministério da Economia abre mais de 2 mil vagas de emprego

O Ministério da Economia liberou nesta terça-feira (11) as inscrições para concurso público com 2,1 mil vagas na pasta. O cadastro pode ser feito no site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib), responsável pelo certame, até 14 de fevereiro.

As vagas são para técnico previdenciário, analista técnico e analista de negócios. Os salários variam entre R$ 1,7 mil e R$ 6,1 mil.

Segundo a pasta, 300 postos são para preenchimento imediato e 1,8 mil para cadastro reserva. Todas as vagas devem cumprir a carga horária de 40 horas semanais.



As provas devem ser aplicadas no dia 3 de abril, com 60 questões de português, informática, conhecimentos específicos, legislação e ética na administração pública. O resultado será divulgado em 30 de maio.

A taxa de inscrição será de R$ 64 para cargos de nível superior (Analista de Negócios) e R$ 54 para ensino médio (analista e técnico).