Divulgação Mega da Virada: dono da lotérica "antecipou" prêmio aos vencedores

O dono da lotérica "Campeão da Barão", em Campinas (SP), Osvaldo Stefanelli Filho, avisou aos ganhadores do prêmio que eles haviam sido sorteados na Mega da Virada . Osvaldo acompanhava o sorteio pela TV e ligou para os apostadores que são clientes fiéis do estabelecimento. A informação é do portal Metrópoles.



Um grupo jogou 14 cotas na lotérica no dia 14/12 e foi avisado do prêmio pelo próprio dono.

“Algumas pessoas que ganharam nós conhecemos, porque o pessoal sempre joga com a gente, sempre faz bolões aqui. Eu vi a alegria das pessoas que ganharam, que nem sabiam que tinham ganhado ainda quando fomos avisar”, disse ao Metrópoles.

Após a escolha das seis dezenas, ele conferiu os jogos e viu que havia saído da sua lotérica.

“É muito emocionante, eu tenho 40 anos de loteria e agora um prêmio desse. Ficamos muito emocionados. Foi maravilhoso”, contou. “É muito bom dar sorte para outro, é melhor do que ganhar para falar a verdade”, afirmou, rindo.

O prêmio superou os R$ 378 milhões, sendo que os sortudos ainda levaram 30 quinas e 150 quadras.

Para participar do bolão que rendeu o prêmio de R$ 189.062.363,74, os apostadores tinham de pagar ao menos R$ 200, valor de cada cota.

O grupo fez uma aposta de 11 dezenas. No final, isso rendeu R$ 13.822.731,12 para cada cota do jogo, realizado em uma lotérica que fica dentro do Shopping Iguatemi.