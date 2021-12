Reprodução YouTube Bolsonaro aposta na Mega da Virada

De férias desde o dia 17 de dezembro, o presidente Jair Bolsonaro aproveitou o passeio pela Praia Grande (SP) para jogar na Mega Sena da Virada, cujo prêmio estimado é de R$ 350 milhões.



Ao posar para foto, Bolsonaro tapou os números que apostou. "Não pode mostrar", disse. Ao sair da lotérica ouviu de apoiadores gritos de "mito" e "não ao passaporte da vacina".

Este é o último dia de recesso do presidente. Ele está de férias desde o dia 17 de dezembro e deve retornar a Brasília amanhã (23) para passar o Natal com sua esposa, Michelle Bolsonaro.

No dia 14, uma apoiadora que se apresentou como dona de lotérica em Brasília perguntou ao presidente os números, mas Bolsonaro deu apenas uma dezena, o "21" .

Mega da Virada

O prêmio da Mega da Virada deste ano está estimado em R$ 350 milhões e não acumula. Isso significa que se não houver nenhum ganhador com acerto de seis números, o prêmio será dividido entre quem acertou os cinco números e assim por diante. Veja como apostar .

Aplicar esse valor na poupança pode render R$ 1,58 milhão, somente no primeiro mês. No entanto, se o objetivo for ostentar, é possível adquirir um jatinho, um iate, um carro esportivo e uma mansão numa ilha particular sem gastar nem 10% do montante.

Para fazer uma fézinha, basta comparecer a uma lotérica até 17h (horário de Brasília), do dia 31 de dezembro de 2021. Outra opção é acessar o portal Loterias CAIXA ou o app Loterias CAIXA, fazer o cadastro, escolher os palpites e pagar com o cartão de crédito.

Leia Também

Para quem pretende apostar que um raio cai várias vezes no mesmo lugar, os números mais sorteados, desde a fundação da loteria, em 1996, são: 10, 53, 05, 42, 04, 33 e 37. Elas já foram sorteadas ao menos 539 vezes.

Já quando o assunto é a Mega da Virada, números que também aparecem com frequência nos sorteios: 02, 11, 18, 20, 33, 34, 37, 38, 40, 51, 53, 56 e 58.

Apostar nesses números aumenta a chance de ganhar?

Segundo o professor Leandro Rêgo, do Departamento de Estatística e Matemática Aplicada da UFC (Universidade Federal do Ceará), essa tática é ineficaz. Por mais que seja tentador apostar nos números "queridinhos" da Mega, colocar sua fé em números aleatórios tem a mesma probabilidade de vitória.

"O mecanismo de sorteio faz com que as dezenas sorteadas em extrações diferentes sejam independentes de modo que levantamentos sobre números sorteados no passado não têm nenhuma influência sobre o resultado da próxima extração. Deste modo, qualquer escolha de seis dezenas tem a mesma chance de ganho no próximo sorteio", afirma.

Vale a pena pagar mais para aumentar as chances?



A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

6 números: R$ 4,50 / Probabilidade: 1 em 50.063.860

7 números: R$ 31,50 / Probabilidade: 1 em 7.151.980

8 números: R$ 126,00 / Probabilidade: 1 em 1.787.995

9 números: R$ 378,00 / Probabilidade: 1 em 595.998

10 números: R$ 945,00 / Probabilidade: 1 em 238.399

11 números: R$ 2.079,00 / Probabilidade: 1 em 108.363

12 números: R$ 4.158,00 / Probabilidade: 1 em 54.182

13 números: R$ 7.722,00 / Probabilidade: 1 em 29.175

14 números: R$ 13.513,50 / Probabilidade: 1 em 16.671

15 números: R$ 22.522,50 / Probabilidade: 1 em 10.003

O professor Lenadro Rêgo explica como funciona o cálculo:

"Ao se pagar um pouco mais e apostar em mais de 6 números, as chances de ganho aumentam proporcionalmente. Ou seja, se forem comprados 2 bilhetes de 6 números a chance de ganho dobra. Uma informação importante é que se uma pessoa quiser aumentar suas chances de ganhar algum prêmio, é mais vantajoso comprar 2 bilhetes para uma mesma extração do que comprar 1 bilhete em 2 extrações diferentes."