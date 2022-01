Reprodução: iG Minas Gerais Saque-aniversário do FGTS está liberado para 1,3 milhão de pessoas

Nesta segunda-feira (3) a Caixa Econômica Federal libera o saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para os trabalhadores nascidos em janeiro. É o primeiro lote de 2022 e, para poder receber, o profissional precisa optar pelo saque na sua agência e assim terá uma parcela liberada anualmente do fundo, mas não tem acesso ao saldo integral se for demitido sem justa causa.

Segundo a Folha de São Paulo, a Caixa prevê que mais de 1,3 milhão de trabalhadores terão direito ao saque em janeiro, o que representa o valor de R$ 1,9 bilhão em resgates.

Pelo calendário, os optantes do saque podem retirar o dinheiro até o dia 31 de março das contas ativas (do emprego atual) ou inativas (de trabalhos anteriores). Para isso precisam informar à Caixa a migração para o saque-aniversário até o dia 31 deste mês.

Quanto pode ser retirado?

O trabalhador que fizer a opção poderá sacar um percentual do saldo do FGTS acrescido de uma parcela adicional, anualmente, conforme tabela abaixo:

Limite (em R$) Alíquota Parcela Adicional (em R$)

Até 500,00 50,0% -

De 500,01 até 1.000,00 40,0% 50,00

De 1.000,01 até 5.000,00 30,0% 150,00

De 5.000,01 até 10.000,00 20,0% 650,00

De 10000,01 até 15.000,00 15,0% 1150,00

De 15.000,01 até 20.000,00 10,0% 1.900,00

Acima de 20.000,01 5,0% 2.900,00

É possível aderir à modalidade pelo aplicativo do FGTS ou pelo site. Veja aqui como fazer.

Saque-aniversário do FGTS pode ser mais vantajoso a partir do dia 10

Com a chegada da crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas aderiram ao formato de saque-aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Nessa modalidade, durante os três meses subsequentes ao do nascimento, o trabalhador pode retirar uma parte do dinheiro.



O que pouca gente sabe, no entanto, é que a retirada pode ser mais vantajosa no décimo dia de cada mês. Isso porque o dinheiro é reajustado com juros e correção monetária de acordo com os índices do dia. Ao optar pelo saque, o usuário pode decidir entre efetuar o saque no 1º dia do mês ou no 10º.