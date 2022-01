Banco de imagens/Pixabay EUA lançam medidas para reduzir preço das carnes

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou medidas contra concentração no mercado de carne, incluindo um impulso para regras de rotulagem "Made in America" mais rígidas que podem alimentar tensões com os parceiros comerciais dos EUA.

Segundo reportagem do jornal Financial Times, as medidas foram anunciadas pela Casa Branca nesta segunda-feira, antes de uma reunião entre o presidente e um grupo de produtores de carne independentes e familiares, agendada para o fim da tarde. Elas incluem incentivos financeiros, como subsídios, para aumentar a capacidade entre os processadores independentes de carne e medidas para facilitar o crédito aos pequenos produtores.

O FT lembra que o governo americano tem apontado a concentração excessiva de mercado na indústria de carne dos Estados Unidos como uma das principais fontes de vulnerabilidade na cadeia de abastecimento de alimentos do país e uma das causas da alta inflação.

“Mesmo com a participação dos produtores nos lucros diminuindo, os consumidores americanos estão pagando mais — com os preços da carne e das aves sendo agora o maior contribuinte individual para o aumento do custo dos alimentos que as pessoas consomem em casa”, disse a Casa Branca, acrescentando:

“E, quando muito poucas empresas controlam uma porção tão grande do mercado, nossas cadeias de abastecimento de alimentos são suscetíveis a choques”.

Leia Também

O jornal britânico acrescenta que a Casa Branca informou que prosseguirá com padrões de rotulagem mais rígidos para produtos de carne "Made in America", o que prejudicaria grandes produtores e processadores que dependem de importações em seu processo de produção.

Isso poderia alimentar tensões com os exportadores de carne para os EUA, que sempre reclamaram das barreiras de acesso ao mercado americano.



“Sob as regras de rotulagem atuais, a carne pode ser rotulada como “Produto dos EUA” se for processada apenas aqui — mesmo quando o gado é criado no exterior e então meramente processada em cortes de carne aqui. Acreditamos que isso pode tornar difícil para os consumidores americanos saberem o que estão comprando ”, disse a Casa Branca na segunda-feira.

As reformas propostas pelo governo Biden incluem ainda a criação de um novo portal on-line pelos departamentos de Justiça e Agricultura dos EUA para relatar violações das leis de concorrência no setor, em um esforço para conter a fixação de preços no setor.



De acordo com dados do Bureau of Labor Statistics dos EUA, citados pelo FT, em novembro, o índice de preços de carnes subiu 16% em comparação com o ano anterior, em contraste com um aumento de 6,8% no índice geral de preços ao consumidor.