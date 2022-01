shutterstock Termina em 7 dias prazo para ter desconto à vista no IPVA

Os donos de veículos com placa de final 1 têm sete dias para poder pagar o valor integral do IPVA (Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores) e conseguir a dedução de 9%. O calendário, que começa no dia 10, continua até o dia 21 de janeiro, para os veículos de placa 0.

O governo de São Paulo aumentou o desconto esse ano de 3% para 9%, já que o imposto deve subir por conta do aumento no preço dos carros usados. O IPVA tem como base o valor do automóvel na tabela Fipe.

Além disso, o estado liberou o parcelamento do tributo em até cinco vezes. Nesse caso, o desconto será de 5% do valor devido e a primeira parcela vence no dia 10 de fevereiro.

É possível pagar o IPVA de três formas:

Cota única em janeiro, com desconto de 9%;

Cota única em fevereiro, com desconto de 5%;

Parcelando em 5 vezes, de fevereiro a junho, com 5% de desconto, de acordo com o final de placa.

Veja o calendário completo