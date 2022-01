shutterstock Veja dicas para fazer o material escolar pesar menos no bolso em 2022

Janeiro é um mês conhecido pelas diversas contas que apertam o orçamento das famílias. Para os adultos que possuem filhos, além de gastos como IPTU, IPVA e matrícula escolar, que esse ano terá reajuste de aproximadamente 7% podendo chegar a 12%, o material escolar é mais um item que deixa os pais "de cabelo em pé".

Para o especialista em finanças da DPOS Educação Financeira, Reinaldo Domingos, a maior dúvida entre os pais é como economizar sem ter que desistir de obter os itens que as crianças necessitam.

"Sempre recomendo que pensem o quanto precisam trabalhar para conseguir o seu salário. A partir daí, fica fácil valorizar esse dinheiro, aprendendo a pesquisar preço e, principalmente, a negociar os valores das compras. Além disso, converse com os filhos e explique a situação em que a família se encontra e quanto poderão gastar com os materiais. Caso contrário, será muito fácil ceder aos desejos deles e, com isso, gastar mais do que o planejado", alerta.

Outro ponto destacado por Domingos é a realização de um diagnóstico da vida financeira da família, para saber exatamente quais são os ganhos e gastos mensais e quanto poderá dispor para a aquisição do material escolar.

"É fundamental ir às compras com antecedência para não precisar ser obrigado a pagar mais caro de última hora. Ah, e faça uma lista do que se precisa comprar, para não se perder e acabar rendendo-se aos impulsos consumistas, deixando de economizar", diz.

O especialista também aconselha que o responsável pelo aluno procure conversar com outros pais e tente fazer a compra em conjunto, para aumentar a probabilidade de conseguir descontos.

"Também é possível verificar o material escolar do ano anterior para reutilizá-los, aproveitando assim, livros didáticos do filho mais velho para o mais novo, se for o caso. Se não der, faça uma boa ação e doe o material para crianças ou jovens de famílias que não possuem condições de comprá-los".

Por fim, Domingos recomenda que o consumidor seja sincero com o vendedor e explique de forma clara o que você precisa, buscando sempre a melhor opção de pagamento. "Sempre pergunte quanto aquele produto custa à vista, pois isso pode proporcionar bons descontos. Agora, se tiver que pagar a prazo, veja se as parcelas caberão no orçamento mensal", aconselha.

Escolas não podem exigir 60 itens

De acordo com a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor Proteste, as escolas são proibidas pela Lei Federal nº 12.886, de 26 de novembro de 2013, de exigirem dos alunos a entrega de determinados itens ou de cobrar por eles. Portanto, os pais devem ficar atentos aos produtos solicitados pela instituição de ensino do seu filho e não comprar o que for proibido.

Confira quais itens estão nessa lista:

1. Álcool

2. Água mineral

3. Agenda escolar específica da escola

4. Algodão

5. Balde de praia

6. Balões

7. Barbante

8. Bastão de cola quente

9. Bolas de sopro

10. Botões

11. Canetas para lousa

12. Carimbo

13. CDs, DVDs e outras mídias

14. Clipes

15. Cola para isopor

16. Copos descartáveis

17. Cotonetes

18. Elastex

19. Esponja para pratos

20. Estêncil a álcool e óleo

21. Fantoche

22. Fita/cartucho/tonner para impressora

23. Fitas adesivas

24. Fitas decorativas

25. Fitas dupla face

26. Fitilhos

27. Flanela

28. Feltro

29. Fita dupla face e fita durex em geral

30. Giz branco ou colorido

31. Garrafa para água

32. Gibi infantil

33. Jogos em geral

34. Lixa em geral

35. Grampeador

36. Grampos para grampeador

37. Guardanapos

38. Isopor

39. Lenços descartáveis

40. Livro de plástico para banho

41. Maquiagem

42. Marcador para retroprojetor

43. Material de escritório

44. Material de limpeza

45. Medicamentos

46. Palito de dente

47. Palito para churrasco

48. Papel higiênico

49. Pasta suspensa

50. Piloto para quadro branco

51. Pincéis para quadro

52. Pincel atômico

53. Plástico para classificador

54. Pratos descartáveis

55. Pregador de roupas

56. Produtos para construção civil (tinta, pincel, argamassa, cimento, por exemplo)

57. Papel em geral (no limite de uma resma por aluno)

58. Sacos de plástico

59. Talheres descartáveis

60. TNT