Arquivo/Agência Brasil Auxílio-gás começa a ser pago hoje para famílias em cidades em estado de calamidade por causa das chuvas na Bahia e em Minas Gerais

O governo federal começa a pagar nesta segunda-feira (27) o auxílio-gás para famílias de 100 municípios fortemente atingidos pela chuva na Bahia e em Minas Gerais. Terão direito ao benefício pessoas que moram em cidades que decretaram estado de calamidade em razão de inundações, alagamentos, enchentes e deslizamentos de terra causados pelos temporais.

Para receber o auxílio, entretanto, é necessário que a família esteja cadastrada no programa Auxílio Brasil. Segundo o governo, mais de 100 mil famílias devem ser atendidas. O recebimento do dinheiro será informado pelos aplicativos do Auxílio Brasil e do Caixa Tem. Veja aqui a lista completa de municípios que devem ser beneficiados com o auxílio-gás em dezembro.

Apesar da promessa do governo de iniciar o programa já neste mês, as demais pessoas, que não estão em cidades em estado de calamidade, só devem receber o benefício em 18 de janeiro. O pagamento acontecerá em conjunto com o do Auxílio Brasil.

O auxílio-gás tem valor de R$ 52 — cerca de 50% do preço médio de um botijão de 13 kg no país, estimado em R$ 102,48. Veja quem tem direito a ele:

famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do governo federal, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo (R$ 550);

famílias que tenham entre seus membros um idoso com mais de 65 anos ou uma pessoa com deficiência que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS);

"preferencialmente famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência".

A ordem de pagamentos do auxílio-gás se dá de acordo com o número final do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários. Confira o calendário regular: