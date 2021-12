shutterstock Para receber o vale-gás é preciso cumprir uma série de exigências e o benefício é voltado para famílias de baixa renda

De acordo com o calendário do Auxílio Brasil, o pagamento do vale-gás vai começar em 18 de janeiro de 2022. O valor do benefício será de R$ 52 para quem tem o 1 como final de Número de Inscrição Social (NIS). Em 31 de janeiro, o pagamento será destinado para quem tem NIS terminado em 0.

Para 100 mil famíias que moram em cidades de Minas Gerais e Bahia, que foram afetadas pelas chuvas, o benefício foi antecipado do vale-gás . Para recebimento do auxílio é necessário utilizar o cartão e senha para saque do Auxílio Brasil, cujo aplicativo ajuda a consultar a disponibilidade do benefício.

Apenas famílias inscritas no no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico), com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional (R$ 550) têm direito ao benefício.

Além disso, também podem receber o vale-gás as famílias que tenham pessoas que morem no mesmo domicílio e receba benefício de prestação continuada da assistência social, o BPC, que prevê um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem a família.

Leia Também

Veja abaixo o calendário completo para o recebimento do vale-gás levando em conta a número final do NIS e das datas de pagamento



1 18/jan 2 19/jan 3 20/jan 4 21/jan 5 22/jan 6 23/jan 7 24/jan 8 25/jan 9 26/jan 10 27/jan