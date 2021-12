Pedro Ventura/Agência Brasília Vale-gás é insuficiente para bancar meio botijão de 13 kg em 17 estados brasileiros

Sancionado no fim de novembro pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), o Vale-Gás , programa de subsídio do governo federal para ajudar famílias inscritas no CadÚnico a comprarem gás de cozinha, começa a ser pago neste mês. A proposta é bancar 50% do valor médio nacional de um botijão de 13 kg a cada dois meses. O benefício, no entanto, não será suficiente para cobrir metade do botijão em 17 estados que estão com o preço acima da média.

Dados mais recentes da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) apontam que o botijão de gás custa, em média, R$ 102,60 no país. Isso significa que, na prática, cada família ganhará cerca de R$ 51,30 com o vale-gás. A estimativa, porém, é que o GLP suba para R$ 112,48 no ano que vem

Em Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amapá, Tocantins, Roraima, Santa Catarina, Goiás, Rio Grande do Norte, Piauí, Pará, Paraná, Amazonas, Paraíba, Ceará, Minas Gerais e Maranhão, o gás de cozinha está custando acima da média nacional. Em Mato Grosso, o custo é 20% mais alto, chegando a R$ 124 por botijão.

Confira a seguir o preço médio do botijão de gás por estado*:

Acre: R$ 117,53;

Alagoas: R$ 98,36;

Amapá: R$ 115,78;

Amazonas: R$ 105,77;

Bahia: R$ 95,25;

Ceará: R$ 104,4;

Distrito Federal: R$ 97,68;

Espírito Santo: R$ 98,48;

Goiás: R$ 110,53;

Maranhão: R$ 103,92;

Mato Grosso: R$ 124;

Mato Grosso do Sul: R$ 100,03;

Minas Gerais: R$ 104,09;

Pará: R$ 107,78;

Paraíba: R$ 105,28;

Paraná: R$ 105,84;

Pernambuco: R$ 95,2;

Piauí: R$ 108,15;

Rio de Janeiro: R$ 93,15;

Rio Grande do Norte: R$ 109,06;

Rio Grande do Sul: R$ 102,56;

Rondônia: R$ 118,56;

Roraima: R$ 112,06;

Santa Catarina: R$ 110,65;

São Paulo: R$ 102,18;

Sergipe: R$ 98,26; e

Tocantins: R$ 112,26.

*Fonte: ANP. Levantamento realizado entre 21 e 27 de novembro.

Nesta semana, o governo enviou ao Congresso Nacional um pedido para liberar R$ 300 milhões para custear o novo programa , que será chamado oficialmente de "Gás dos brasileiros". A ideia é que ele atenda, inicialmente, 5 mil famílias durante cinco anos. Mas a expectativa é ampliá-lo para todos os beneficiários do Auxílio Brasil até 2023.

O benefício será custeado com recursos dos royalties na produção de petróleo e gás natural e por dividendos pagos pela Petrobrás à União. O programa também tem como uma das fontes de financiamento a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) incidente sobre combustíveis.

Para receber o vale-gás, é preciso estar inscrito no CadÚnico e ter renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo ou ganhar o Benefício de Prestação Continuada (BPC) . A prioridade será para mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência e para aquelas responsáveis pelo núcleo familiar.

