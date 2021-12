Reprodução: ACidade ON Vale-gás

Os beneficiários do Auxílio Brasil que começam a receber nesta sexta-feira (10) os R$ 400 ainda não vão ganhar o vale-gás de R$ 52 conforme informado pelo Ministério da Cidadania na quarta-feira. Isso porque, segundo a pasta, o cruzamento de dados com os ministérios da Mulher e da Justiça e Segurança Pública — para identificar as mulheres vítimas de violência, grupo prioritário para receber o vale — não foi feita em tempo hábil para entrar já nesta folha de dezembro. A pasta assegura que ainda em neste mês o vale-gás será pago.

Bolsa científica do Auxílio Brasil de R$ 1 mil começa a ser paga

O ministério antecipou ao EXTRA que nesta sexta pelo menos 13 milhões de famílias que ganham menos de R$ 400 vão receber o valor mínimo do Benefício Extraordinário estipulado na MP editada pelo presidente Jair Bolsonaro na terça-feira. O restante, cerca de 1,5 milhão que recebem acima desse valor, vão receber normalmente. O número de beneficiários não vai alcançar os 17 milhões em dezembro, conforme previsto inicialmente.

Nesta sexta também começa a ser paga a Bolsa de Iniciação Científica Junior para estudantes com bom desempenho em competições acadêmicas e científicas e que sejam beneficiários do Auxílio Brasil. De acordo com a Cidadania, cerca de três mil estudantes receberão a primeira de 12 parcelas no valor de R$ 100. Além disso, a família do estudante receberá a parcela única anual de R$ 1 mil. Ou seja, serão mais R$ 1.100, no caso de famílias que tenham apenas uma criança contemplada com o programa.

Os benefícios de Inclusão Produtiva Rural e Urbana e de Criança Cidadã ainda não serão pagos, eles dependem da aprovação e regulemantação da PEC dos Precatórios, que vai liberar, no total R$ 106 bilhões. Parte desses recursos serão utilizados no Auxílio Brasil.



Os outros três benefícios que formam o "núcleo básico" do programa: Benefício Primeira Infância, pago mensalmente no valor de R$ 130 por integrante; benefício Composição Familiar, pago mensalmente no valor de R$ 65 por integrante; e Benefício de Superação da Extrema Pobreza, calculado por integrante e pago no limite de um benefício por família beneficiária; também serão pagos, informa a Cidadania. Este último e o Benefício Compensatório de Transição, que serão creditados, não têm valor especificado porque, explica a Cidadania, "ele corresponde à diferença que falta para família sair da extrema pobreza, após somados todos os benefícios que ela tem direito".

Quem tem direito ao vale-gás

Essa primeira parcela será paga a cerca de 5,58 milhões de famílias, segundo a pasta, que vai gerir o programa. Os critérios de participação são: famílias inscritas no Cadastro Único com renda per capita (por pessoa) menor ou igual a meio salário mínimo (R$ 550) e beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) — idosos e pessoas com deficiência de baixa renda.

As mulheres que são chefes de família e mulheres vítimas de violência terão prioridade para recebimento do benefício. O Ministério da Justiça e Segurança Pública vai liberar para a pasta da Cidadania a base de dados sobre mulheres vítimas de violência doméstica e que estejam sob monitoramento de medidas protetivas de urgência. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos complementará essa base de dados. O cruzamento desses dados, no entanto, não ficou pronto a tempo de entrar na mesma folha da segunda parcela do Auxílio Brasil, que começa a ser paga nesta sexta.

Para fins de renda mensal da família, não serão computados como rendimento os benefícios concedidos pelo Auxílio Brasil. O recebimento de outros auxílios também não é impedimento para o auxílio-gás. O objetivo é contribuir para a segurança alimentar das famílias em vulnerabilidade. Não é necessário prestar contas do recurso transferido, informou a Cidadania.



Conforme o ministério, para fins de implantação do auxílio-gás, excepcionalmente nos primeiros 90 dias terão prioridade de pagamento do benefício, nessa ordem: beneficiários do Auxílio Brasil com menor renda per capita (por pessoa) e com maior quantidade de integrantes na família.

Confira o cronograma de pagamento em dezembro



Os saques poderão ser feitos a partir desta sexta-feira, de acordo com o número final do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário: