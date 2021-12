Martha Imenes Aposentadorias do INSS têm reajuste a partir de 25 de janeiro

Aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) receberão o seu benefício com reajuste a partir do mês que vem. Beneficiários de até um salário mínimo (R$ 1.100 em 2021) serão pagos entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro. Aqueles que recebem um valor maior terão o dinheiro na conta entre 1º e 7 de fevereiro. As datas foram definidas pelo órgão em calendário divulgado no início deste mês. Veja mais abaixo.

Os reajustes dos benefícios do INSS são calculados de acordo com o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), também usado para definir o aumento do salário mínimo no país. Como o piso salarial é usado como base para os valores de aposentadorias e pensões, se ele aumenta, os valores dos benefícios do INSS também aumentam.

O INPC acumula uma alta de 9,36% entre janeiro e novembro de 2021, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Assim, o salário mínimo e o valor de aposentadorias e pensões devem sofrer um aumento na mesma intensidade. A previsão é de que o piso salarial chegue a R$ 1.210 em 2022. O teto previdenciário também deve passar de R$ 6.433,57 para R$ 7.079,50.

Vale lembrar, porém, que o índice final que, de fato, será aplicado nos reajustes só será oficializado em 11 de janeiro, quando o IBGE deverá divulgar o IPNC acumulado até dezembro. O valor exato do salário mínimo, que passará a valer a partir do dia 1º de janeiro, também ainda não foi divulgado.

Abaixo, você pode conferir o calendário do INSS para o pagamento dos benefícios:

A ordem de pagamentos segue o número final do (NB), que tem 10 dígitos e aparece no seguinte formato: 999.999.99 9 -9. É preciso considerar o penúltimo algarismo.

Divulgação Calendário de pagamentos do INSS de 2022