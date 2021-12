O Dia 560 mil pedidos de aposentadoria estão travados no INSS por falta de pessoal

A fila do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) continua sendo um problema para a população em busca de seus benefícios. Uma reportagem do Metrópoles revelou que o número de pedidos de aposentadoria em análise pelo órgão já chegou a 559,9 mil. Os dados foram fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP) e consideram as aposentadorias por idade e por tempo de contribuição. No total, o número de pessoas que aguardam na fila de espera é de 1,83 milhão.

O entrave, segundo fontes ouvidas pelo site, se dá pela falta de servidores para a conclusão dos inquéritos. Há meses, o INSS vem enfrentando problemas na realização dos seus serviços. No início do ano passado, o governo chegou a sinalizar a contratação de 7,4 mil servidores aposentados e militares inativos para atender à demanda. Nem todos os cargos, porém, foram preenchidos.

Em novembro deste ano, o presidente do instituto, José Carlos Oliveira, prometeu zerar a fila de espera até julho de 2022. Seu antecessor, Leonardo Rolim, foi destituído do cargo por não cumprir a mesma promessa.

Questionado, o INSS afirmou que enviou um pedido para realizar um concurso público ao Ministério da Economia e que aguarda uma posição. "Entendemos que outros órgãos da Administração Pública Federal também encaminharam suas solicitações e precisam reforçar os seus quadros. Temos que aguardar e vamos respeitar a questão orçamentária", disse o órgão ao Metrópoles .

A solicitação prevê 7.575 vagas para servidores, sendo 6.004 para técnico do Seguro Social e 1.571 para analista do Seguro Social.

Em meio aos atrasos do INSS, a equipe econômica do governo quer aprovar no Congresso Nacional a reforma administrativa, que muda as regras do funcionalismo público e diminui os custos com o pessoal. O ministro da Economia, Paulo Guedes, tem barrado os concursos públicos.

Veja o número de pedidos em análise pelo INSS