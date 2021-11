Reprodução: iG Minas Gerais Novo presidente do INSS

O novo presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), José Carlos Oliveira, pretende acabar com a fila de espera de beneficiários da Previdência Social ate julho de 2022, informa a Folha de São Paulo. Seu antecessor, Leonardo Rolim, foi destituído do cargo por não cumprir a mesma promessa.

O plano consiste em aumentar a quantidade de análises automáticas dos pedidos de aposentadorias, evitando passar por servidores da Previdência

Outra parte do plano vida acelerar a concessão do BPC (Benefício de Prestação Continuada) destinado a idosos de baixa renda e pessoas com deficiência, por meio de análises inteligentes de critérios de renda. O plano é que a confirmação do perfil social também seja feita remotamente.

Atualmente o BPC represente 500 mil pedidos da fila de 1,8 milhão de solicitações.

O prazo para dar o resultado dos pedidos é de 45 dias. Do total, cerca de 900 mil estão dentro desse prazo e a outra metade está com atraso. Portanto, zerar a fila significa ter 900 mil pedidos a serem analisados no prazo.

A fila chegou a 2,3 milhões sob a gestão de Rolim no fim de 2019. Diversas tentativas de acabar com o estoque em atraso falharam.