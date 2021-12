Reprodução: iG Minas Gerais Salário do funcionalismo será aumentado após aprovação da lei do funcionalismo

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), sancionou nesta terça-feira (7), dois projetos aprovados pela Câmara Municipal que concluem o pacote de modernização da gestão pública e valorização do servidor. A nova legislação permitirá que o salário inicial na Administração Municipal dos cargos de níveis básico e médio até o ano de 2024 seja maior 45% e 58%, respectivamente.

Serão impactados 20,6 mil servidores de carreira de nível básico e 13.500, de nível médio. Para o prefeito, é uma medida de justiça ao funcionalismo.

"Essa proposta é consistente e importante avanço que valoriza o funcionalismo público de São Paulo", disse.

"Tenho que fazer um agradecimento muito grande à Câmara Municipal. Nada do que estamos conseguindo avançar seria possível se não fosse todo empenho, dedicação, compreensão, e mais do que tudo isso, a relação de confiança no nosso trabalho", concluiu Nunes.