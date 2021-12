Reprodução/Polícia Militar do Rio de Janeiro/Redes Sociais Polícia Militar do Rio de Janeiro irá chamar mais de 500 concursados

A Secretaria da Polícia Militar vai iniciar o procedimento administrativo para chamar 568 aprovados no concurso de 2014 para ingressarem no Curso de Formação de Soldados. O decreto de autorização para a convocação — assinado pelo governador Cláudio Castro (PL) — foi publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (7).

O chamamento dos concursados acontece em cumprimento à Lei 9.494/2021, que a Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) promulgou na última quarta-feira (dia 1º). O deputado Bruno Dauaire (PSC), autor da proposta junto com Rodrigo Amorim (PSL), Martha Rocha (PDT) e outros 12 deputados, comemorou a publicação e a justiça que será feita após sete anos de espera.

Em 2020, cerca de 300 candidatos fizeram uma manifestação para cobrar respostas do governo estadual.

"Tem sido uma luta antiga e incansável. Ano passado, quando presidia a Comissão de Servidores da Alerj, conseguimos a convocação de 400 candidatos. Agora, mais 568 homens e mulheres que lutam pelo seu direito vão vestir a farda da PMERJ. São sonhos realizados e, consequentemente, caminhamos para diminuir o déficit na corporação e melhorar o policiamento do nosso estado", afirmou Dauaire.

Conforme a lei, o governo está autorizado a chamar os aprovados que, na data final de inscrição, tinham até 35 anos. A partir disso, ficam revogadas as disposições do edital do concurso, que traziam como requisito a idade de até 30 anos na inscrição.

Coautor da lei, o deputado Coronel Jairo (SDD) lembra que ainda faltam 132 candidatos para convocação.

"O chamamento dos 568 é uma vitória, mas não vamos parar de cobrar a convocação de todos os aprovados no concurso de 2014", disse o coronel da PM.