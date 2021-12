Sophia Bernardes Petrobras nega que haja uma decisão sobre reajuste nos preços dos combustíveis

A Petrobras divulgou um comunicado nesta segunda-feira (6) afirmando que não antecipa decisões sobre reajustes nos preços dos combustíveis e que não há nenhuma decisão tomada que ainda não tenha sido anunciada ao mercado. A declaração veio um dia após o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmar ao Poder 360 que os preços deveriam cair nos próximos dias.

"A Petrobras, em relação às notícias veiculadas na mídia a respeito de expectativa de novos reajustes nos preços de combustíveis, esclarece que ajustes de preços de produtos são realizados no curso normal de seus negócios e seguem as suas políticas comerciais vigentes", diz a nota.

A estatal também afirmou que "reitera seu compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado, ao mesmo tempo em que evita o repasse imediato das volatilidades externas e da taxa de câmbio causadas por eventos conjunturais".

Nos últimos dias, analistas do mercado financeiro vinham especulando um possível corte nos preços dos combustíveis devido à queda do preço no petróleo no mercado internacional. O preço do barril do petróleo tipo brent – usado como referência para a Petrobras – fechou em US$ 69,88 na última sexta-feira. Nesta segunda, porém, houve um aumento de mais de 2%.

O último reajuste nos preços dos combustíveis pela Petrobras foi anunciado em outubro.

Esta não é a primeira vez que a empresa emite um fato relevante após uma fala de Jair Bolsonaro. Há cerca de um mês, quando o presidente sugeriu que a estatal poderia ser privatizada, a Petrobras negou que haveriam estudos nesse sentido.