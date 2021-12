Reprodução: iG Minas Gerais Carros de São Paulo podem pagar IPVA até 30% mais caro; entenda

O São Paulo, o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) deve ficar até 30% mais caro em 2022, informa o site Poder360. Isso porque o tributo tem como base o valor dos veículos no ano anterior, que registraram forte valorização pela falta de semicondutores, por conta do desequilíbrio que a pandemia provocou nas cadeias globais de produção.

O Brasil produziu cerca de 120 mil veículos a menos durante o 1º semestre de 2021, de acordo com uma estimativa da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores).

Essa redução fez com que o Brasil registrasse queda de 11,40% no emplacamento de veículos em novembro na comparação com o mesmo mês do ano passado, indicam dados divulgados pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos).

A escassez de carros no mercado fez até o valor dos usados disparar.

O IPVA de São Paulo é de 4% para carros movidos a gasolina ou flex. A alíquota do imposto é calculada utilizando a tabela Fipe, no caso dos usados, e o preço da nota fiscal de compra, no caso dos zero km.

Para calcular o IPVA, basta multiplicar o valor de tabela do veículo (ou da nota para os novos) pela alíquota do Estado onde ele está registrado.