Como usar o aplicativo do Auxílio Brasil [Guia completo]

O aplicativo Auxílio Brasil é útil para as famílias que recebem o benefício disponibilizado pelo Governo mensalmente. Com ele, dá para acompanhar o calendário de pagamentos, o status das parcelas de pagamento (se está liberada, bloqueada ou cancelada) e qual o valor que vai receber. Para saber como ver todas essas informações, continue aqui comigo. Índice Quem pode usar o aplicativo do Auxílio Brasil?

Como acessar o aplicativo?

Como ver as parcelas no app do Auxílio Brasil

Como ver o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil no aplicativo

Como uso o app para saber se fui selecionada para receber o benefício?

Consigo movimentar dinheiro pelo aplicativo do Auxílio Brasil?

Quem pode usar o aplicativo do Auxílio Brasil?

O Aplicativo deve ser usado somente por pessoas que estão inscritas no Auxílio Brasil. Veja quais quais são os benefícios e perfis que compõem o programa social:

Benefício primeira infância: destinado para famílias com crianças de até 36 meses (3 anos) incompletos;

Benefício composição familiar: indicado para famílias que possuem alguma gestante em sua casa ou pessoas com idade entre 3 e 21 anos incompletos;

Benefício de superação da extrema pobreza: se mesmo com os benefícios acima, a família continuar com uma renda que é igual ou inferior ao valor da linha de extrema pobreza (ou seja, R$ 100 ou menos por pessoa) ela terá direito a receber esse benefício de acordo com o número de integrantes da família.

Se a sua família já atende a algum critério dos que estão acima, vocês podem ter direito aos benefícios complementares do programa, se atenderem aos requisitos, que são:

Auxílio esporte escolar: destinado para estudantes que têm entre 12 e 17 anos incompletos que se destacarem em competições oficiais do sistema de jogos escolares brasileiros. O pagamento é feito em 12 parcelas mensais e mais uma parcela única;

Auxílio criança cidadã: destinado ao responsável por uma criança de até 48 meses que consiga fonte de renda, mas não encontre vagas disponíveis em creches de redes públicas ou privadas da rede conveniada. Assim, para garantir que a criança tenha acesso a alguma instituição desse tipo, o valor será repassado diretamente a à creche regulamentada ou autorizada que oferte educação infantil;

Bolsa de iniciação científica Júnior: para estudantes que se destacarem em competições acadêmicas e científicas, de abrangência nacional, vinculadas a temas de educação básica. O benefício é pago em doze parcelas mensais ao estudante e mais uma parcela única à família;

Auxílio inclusão produtiva rural: destinado a produtores rurais com o objetivo de incentivar a produção, doação e consumo de alimentos saudáveis. É pago por até 36 meses para quem atender os requisitos;

Auxílio inclusão produtiva urbana: concedido aos beneficiários do Programa Auxílio Brasil que comprovarem vínculo de emprego formal;

Benefício compensatório de transição: aqui, a ideia é compensar quem teve uma redução no pagamento após migrar do Bolsa Família para o Auxílio Brasil. Assim, se você está recebendo um valor menor do que recebia antes terá direito a esse complemento.

Como acessar o aplicativo?

Se atende aos requisitos acima pode acessar o aplicativo sem problemas. Você só precisa baixar o app e fazer login — ou criar uma conta se ainda não tiver. Veja o passo a passo abaixo:

Faça o download do app

Se o seu celular for Android, vá até a Play Store; se for um iPhone (iOS) vá até a App Store; busque por Auxílio Brasil, confira se o desenvolver é a Caixa Econômica Federal (como mostramos abaixo) e clique em “Instalar”; Inicie o acesso ao aplicativo

Abra o seu aplicativo e, em seguida, clique em “Acessar”; Escolha a forma de login

Se escolher entrar com a conta Caixa Tem , digite seu CPF, toque em “Próximo” e, em seguida, insira a mesma senha do Caixa Tem; se escolher a segunda opção ( Auxílio Brasil ), a senha utilizada deve ser a mesma que você acessa o aplicativo. Se você ainda não possui nenhum cadastro, clique em uma das opções, depois, em “Cadastre-se”, informe seu CPF e siga as orientações das próximas telas.

Como ver as parcelas no app do Auxílio Brasil

Leia as informações na tela principal

Assim que abrir o aplicativo, você verá uma mensagem apresentada pelo Ministério de Cidadania. É importante lê-la com atenção, pois ela apresenta informações importantes sobre seu benefício como o agendamento de um pré-natal para continuar no programa; Consulte as informações das suas parcelas

Clique em “ Ver parcelas ” para ver o status de cada pagamento que você já recebeu ou vai receber. A primeira parcela, aquela que está em cima, é a mais recente.

Do lado esquerdo fica o símbolo que representa o seu status, ou seja, se a parcela foi liberada, bloqueada, cancelada, paga ou pendente.

Veja abaixo o que cada símbolo representa:

Ao lado direito fica o valor que você irá receber e abaixo da descrição da parcela está a data de validade, ou seja, quando aquele saldo poderá ser sacado.

Como ver o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil no aplicativo

O calendário de pagamentos mostra quando a pessoa vai receber o pagamento de acordo com seu número de NIS. Para visualizar, você pode fazer dois caminhos diferentes:

A primeira opção é clicar em "Calendário" na parte inferior do aplicativo, ao lado de "Benefícios” e “Mensagens"; depois, selecione o último número do seu NIS.

Se você preferir ir por outro caminho, é só clicar no menu de opções — representado por um ícone de três linhas — que fica no canto superior esquerdo da tela, e selecionar "Calendário de pagamentos".

Como uso o app para saber se fui selecionada para receber o benefício?

Antes de procurar no aplicativo, há outros fatores que comprovam a sua inscrição no programa — dependendo, você nem precisa abrir o aplicativo para consultar. Veja quais são:

Se sua família era beneficiária do Bolsa Família e ainda atende aos requisitos do novo programa, vocês receberão o benefício automaticamente, sem precisar se inscrever novamente;

Se você fez a sua inscrição recentemente, você receberá uma correspondência da Caixa para avisar que seu benefício foi aprovado. Por isso, é importante que seu endereço esteja correto e atualizado no sistema do CadÚnico.

Se não recebeu nada e quer checar se foi aprovado ou se teve algum outro problema, você pode olhar no aplicativo do Auxílio Brasil em " Consulte seu benefício" no menu de opções que fica no canto superior esquerdo.

A aprovação dos benefícios complementares (Bolsa de iniciação científica, Auxílio esporte escolar, Auxílio inclusão produtiva rural, Auxílio inclusão produtiva urbana e Auxílio criança cidadã) será avisada pelo próprio Ministério da Cidadania através de uma carta.

No aplicativo, você só conseguirá ver essa informação na descrição das parcelas recebidas.

Consigo movimentar dinheiro pelo aplicativo do Auxílio Brasil?

O Caixa Tem deve ser usado por quem tem a conta Poupança Social Digital. Ela é aberta automaticamente no nome dos familiares sem precisar ir a uma agência da Caixa. Para utilizar o saldo que está na conta, portanto, basta acessar no Caixa Tem. Você consegue fazer compras com cartão de débito virtual, fazer transferências e pagar contas de água, luz, telefone e outros boletos, além de sacar sem cartão nos caixas eletrônicos e nas lotéricas.

Como pagar boletos e contas pelo Caixa Tem

Aplicativo Caixa Tem (Imagem: Tatiana Vieira/Tecnoblog)

O Internet Banking Caixa deve ser usado por quem tem usa a Poupança Caixa Fácil. Ao contrário da anterior, para abrir essa conta você precisa ir até a uma agência da Caixa ou Lotéricas com documentos em mãos para abrir.

Você receberá um cartão próprio do banco e a movimentação deverá ser feita por meio do Internet Banking Caixa. Apesar de não ter custo para manter a conta, há um limite de movimentação e saldo na conta: R$ 3 mil.

Como saber qual é o aplicativo verdadeiro do Auxílio Brasil? Abaixo do nome do aplicativo fica o nome do desenvolvedor e é nele que você deve ficar de olhar para baixar — e aqui estamos falando de qualquer aplicativo, viu um nome estranho, desconfie. Mas, no caso do Auxílio Brasil o desenvolvedor é a Caixa Econômica Federal . Consigo cadastrar a senha do meu cartão pelo aplicativo? Pelo aplicativo, não é possível cadastrar a senha do cartão Auxílio Brasil. Para isso, você ou ir a uma agência Caixa ou ligar para o número de atendimento exclusivo 111 e ter em mãos o cartão, NIS, documento de identificação e CPF — que podem ser pedidos no atendimento. Depois é só comparecer a uma unidade Lotérica com documento para finalizar o processo.

