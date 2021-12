Juliana Nascimento Bitcoin perde um quinto de valor e US$ 1 bilhão em critpomoedas é vendido

O Bitcoin perdeu um quinto de seu valor neste sábado, quando uma combinação de realização de lucros e preocupações macroeconômicas gerou quase um US$ 1 bilhão em vendas da criptomoeda.

A moeda chegou a cair 12% pela manhã, negociada a US$ 47.495. No fim do dia, o tombo foi de 22%, com cotação de US$ 41,967,5.

A ampla venda de criptomoedas também levou a Éter, a moeda ligada à rede de blockchain Ethereum, despencar mais de 10%.

Com base na plataforma de dados de criptomoeda Coingecko, a capitalização de mercado das 11.392 moedas que ela rastreia caiu quase 15%, para US$ 2,34 trilhões, mais de R$ 13 trilhões. Esse valor ultrapassou brevemente os $ 3 trilhões no mês passado, quando o bitcoin atingiu o recorde de US$ 69 mil.

A queda ocorre uma semana volátil para os mercados financeiros. As ações globais e os rendimentos dos títulos do Tesouro americano caíram na sexta-feira depois que os dados mostraram que o crescimento do emprego no país desacelerou em novembro.

Além disso, as dúvidas em relação à disseminação da nova variante do coronavírus, Ômicron, deixou os investidores apreensivos.