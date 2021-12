O Antagonista Paulo Guedes seleciona auditor para comandar Receita Federal

O ministro Paulo Guedes escolheu quem irá comandar uma das auditorias da Receita Federal: trata-se de Julio Cesar Vieira Gomes. De acordo com interlocutores, Gomes possui boa reputação como auditor técnico, tem perfil discreto e uma vasta experiência acadêmica.

Recentemente, o ministro da Economia enfrentava forte pressão para que o atual secretário especial da Receita - José Barroso Tostes Neto - fosse demitido. Uma moção de repúdio a seu nome chegou a ser aprovada por não executar concursos, bem como outras demandas.

Daniella Marques, 'braço-direito' de Guedes e sua assessora especial, assumirá a Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade. A pasta era comandada por Carlos da Costa - que deverá assumir um posto no exterior, segundo informações da Folha de S.Paulo.



O ministro já havia sinalizado a pessoas próximas que Daniella possuia requistos para assumir a Secretaria.





Alexandre Baldy também entrou na 'dança das cadeiras' e será o articulador político do Ministério da Economia. Em seu currículo, Baldy possui uma passagem pelo ministério das Cidades, quando comandou a pasta no governo Michel Temer. Também ocupou o cargo de secretário estadual dos Transportes Metropolitanos de São Paulo no governo João Doria (PSDB), em São Paulo.