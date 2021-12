shutterstock Veja como participar do Feirão Limpa Nome

O Feirão Serasa Limpa Nome , que dá descontos de até 99% em dívidas, se encerra nesta segunda-feira (6). Até o momento, a iniciativa já beneficiou mais de 2,7 milhões de brasileiros com mais de R$ 7 bilhões em descontos em todo o país.



Até segunda-feira, as negociações são feitas pelos canais digitais da Serasa (aplicativo, site e WhatsApp), pelo telefone ou em agências dos Correios.

"Em plena semana de Black Friday, as tendas de negociação de débitos tinham mais movimento do que as lojas. Além disso, o Aplicativo Serasa ficou entre os cinco de finanças mais baixados no país durante o período, demonstrando que o brasileiro quer quitar as dívidas, retomar o controle da sua vida financeira e recomeçar", analisa Aline Maciel, gerente do Serasa Limpa Nome.

De acordo com a Serasa, o ranking de dívidas mais negociadas são com as empresas de telefonia, logo na frente do segmento de finanças, com bancos, cartões e securitizadoras.

Para negociar uma dívida pelo site, aplicativo, WhatsApp ou telefone até segunda-feira, anote os canais: