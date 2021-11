Pessoa digitando em um notebook. (Imagem: Amelia Bartlett/Unsplash)

Uma das obrigações de um Microempreendedor Individual (MEI) é realizar mensalmente o pagamento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). Isso vai garantir que sua empresa não tenha nenhum problema fiscal e continue regularizada junto ao governo. No entanto, se você por algum motivo não conseguiu realizar o pagamento de suas guias, fique tranquilo! Vamos te mostrar como parcelar o imposto do MEI que estiver atrasado.

Tempo necessário: 3 minutos.

Você só conseguirá realizar o parcelamento se possuir doze guias ou mais atrasadas. O acordo é feito com parcelas mínimas de R$ 50 e em até 60x. Além disso, só é possível pagar uma parcela por mês, então calcule direitinho antes de confirmar a solicitação e veja se, de repente, não é melhor se organizar para pagar de outra forma as suas guias. Agora, vamos ao passo a passo: