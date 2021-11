Reprodução YouTube Comissões ouvem Paulo Guedes sobre empresa em paraíso fiscal - 23/11/2021

As respostas do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre sua offshore milionária em paraíso fiscal não atenderam as expectativa da Câmara dos Deputados e a oposição protocolou um pedido de requerimento de informações em que o ministro precisa responder:



1) em que data o ministro saiu da direção das empresas?

2) por que o documento que supostamente comprovaria a sua saída não foi registrado na Junta Comercial das Ilhas Virgens Britânicas?

3) se ele ainda é beneficiário da empresa mesmo que tenha deixado a direção?, entre outras questões.

O pedido foi feito pela deputada da oposição Fernanda Melchionna (PSOL-RS), informa a coluna do Lauro Jardim.

Guedes, compareceu à convocação da comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados nesta terça-feira (23) e disse que o assunto é irrelevante no atual momento econômico do país, mas fez questão de classificá-lo como "absolutamente legal". Segundo ele, conselheiros econômicos recomendaram "por motivos sucessórios" o investimento da renda no exterior para evitar imposto sobre herança.

Guedes também foi convocado para comparecer no plenário da Casa, mas a decisão da data parte do presidente Arthur Lira, que decidiu poupar o ministro por enquanto.

“Vamos esperar para ver, mas todos os deputados que fizeram a convocação de plenário estavam ontem lá”, declarou Arthur Lira. “Acho que ele deve ter respondido, não vi nenhum tipo de repercussão maior”, completou.