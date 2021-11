Image: www.tiktok.com/@aminabandz Minhocas em máquina de refrigerante do McDonald's

Um usuário do TikTok que diz ser funcionário do McDonald's filmou o ralo da máquina de bebidas numa das filiais da rede em Londres, na Inglaterra, infestada de minhocas.



Inicialmente anunciadas como vermes, o McDonald's disse que eram minhocas e que fechou imediatamente a estação.

Conforme relatado pela primeira vez no tabloide 'MyLondon', o McDonald's disse que iniciou uma limpeza profunda depois que o problema foi identificado.

Segundo o jornal britânico The Mirror, um porta-voz da rede disse na publicação: "Levamos a limpeza e a higiene muito a sério. Infelizmente, algumas semanas atrás, fomos informados de um problema no ralo que servia a estação de bebidas em nosso restaurante Old Kent Road."

“A área foi inspecionada por especialistas externos e nenhuma bebida foi servida aos clientes até termos certeza de que o problema foi totalmente resolvido", disse a rede em nota.



O McDonald's acrescentou que os especialistas confirmaram que foi um 'incidente isolado, não uma infestação'.



