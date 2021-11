Divilgação Guilherme Benchimol

O fundador da corretora XP Investimentos, Guilherme Benchimol, criticou a retirada do Touro de Ouro do centro de São Paulo. A estátua que estava com situação irregular na Prefeitura de São Paulo foi retirada nesta terça-feira (23) . Segundo o conselheiro da corretora, a estátua atraia pessoas que movimentavam a economia do centro de SP, tornando a remoção um "absurdo".



Benchimol esteve presente na inauguração da estátua idealizada por Pablo Spyer, sócio da XP e presidente da empresa de educação financeira Vai Tourinho.

"O centro de SP precisava de alguma coisa que pudesse atrair as pessoas para reaquecer o comércio local e retomar a economia. Nos poucos dias que o Touro esteve em frente da B3, isso vinha acontecendo. Quantas famílias, estudantes e tantos outros não foram visitá-los. É uma pena!", escreveu Benchimol em uma rede social, e completou dizendo que a remoção foi "um dos maiores absurdos" que já presenciou.

Os responsáveis pela implantação do monumento receberão multa da Comissão de Proteção à Paisagem Urbana (CPPU) pelo fato da obra conter cunho publicitário e ultrapassa os limites da Lei Cidade Limpa.

Por cinco votos a quatro, os julgadores entenderam que a leitura de QR Code direcionando para redes sociais da B3 e do artista plástico Rafael Brancatelli mostra o intuito de divulgação de marcas. Os membros ainda lembraram que o sócio da XP Investimentos, Pablo Spyer, foi um dos investidores da obra, que pode estar associada a divulgação de sua escola para educação financeira, Touro Inc.

Benchimol diz em seu texto que o touro é mundialmente conhecido como um símbolo de virilidade e prosperidade. "Um ícone da força do mercado de capitais mundial, não à toa conhecemos a expressão bull market —o touro ataca de baixo para cima, demonstrando que no longo prazo as boas companhias sempre se valorizam", afirmou o empresário na publicação.

Sobre as manifestações que o Touro foi alvo, como protestos contra a fome e a favor da taxação dos mais ricos, Benchimol diz que "por ignorância" há muita gente que tem uma falsa percepção em relação à Bolsa de Valores, que a enxerga como um ambiente meramente especulativo.

"Se enganam! É um lugar onde as empresa captam recursos, para que possam ampliar seus negócios, gerando emprego, renda para a população, pagamento de impostos para o estado e trazer inovação para a sociedade".

O Touro de Ouro da Bolsa de Valores foi enviado para um depósito onde a B3 mantém seu acervo. A informação foi dada à Folha de S. Paulo nesta quarta-feira (24) pela própria Bolsa, que afirmou que não tem planos imediatos de uma nova exposição.