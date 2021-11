Divulgação CEO do grupo Ser Educacional, Jânyo Diniz, o reitor do Centro Universitário UniCarioca, Celso Niskier e o fundador da Ahanguera Educacional e da Must University, Antonio Carbonari Netto

O Summit Êxito de Empreendedorismo 2021, maior congresso de empreendedorismo, inovação e marketing digital, teve início no último sábado (20) e já contou com um público estimado em mais de 20 mil pessoas. O evento vai até o próximo domingo (28), trazendo palestras e painéis que abordam temas sobre tecnologia, mercado, negócios, carreira, desenvolvimento pessoal e profissional, finanças, entre outros.



Divulgação CEO da Atom SA e investidora do “Shark Tank Brasil”, Carol Paiffer

Desde sábado, já passaram pelo palco do evento gigantes do empreendedorismo como o CEO do Instituto Brasileiro de Coaching (IBC), José Roberto Marques; o fundador da Ahanguera Educacional e da Must University, Antonio Carbonari Netto; a CEO da Atom S/A e investidora do "Shark Tank Brasil", Carol Paiffer; e o fundador do grupo Ser Educacional, presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo e idealizador do evento, Janguiê Diniz.



Divulgação CEO do Instituto Brasileiro de Coaching (IBC), José Roberto Marques

"Estamos muito felizes com o andamento do evento e tudo que ainda está por vir. Conseguimos reunir um público gigante neste final de semana e a expectativa é, no mínimo, triplicar esse número. Queremos impactar o maior número de pessoas possíveis com os conteúdos que estão sendo apresentados no Summit Êxito de Empreendedorismo", afirma Janguiê Diniz, que lembra que o evento é online, gratuito, tem tradução em libras e conta com certificação. "Está imperdível", comenta.



Divulgação Fundador do grupo Ser Educacional, presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo e idealizador do evento, Janguiê Diniz

Esta é a terceira edição do evento, que tem como tema principal "A trilha do novo empreendedor", e aborda as perspectivas de futuro para quem já empreende ou deseja empreender, frente às mudanças pelas quais o mundo passa e tendências que se apresentam.



Divulgação O cantor Lucas Lucco também falou sobre empreendedorismo no evento

Programação completa



Os próximos dias do Summit Êxito de Empreendedorismo 2021 ainda contarão com palestras do CEO da Bossanova Investimentos, João Kepler; o CEO do Instituto Destiny e escritor, Tiago Brunet; o fundador e CEO da JR Diesel, Geraldo Rufino; a CEO do Centro Hoffman, Heloisa Capelas; o fundador e CEO da Polishop, João Appolinário; o treinador comportamental e criador do movimento Ultrapassando Limites, Rodrigo Cardoso; o empreendedor equatoriano, mentor de negócios e investidor, Pablo Paucar; e o presidente da Holding DTS Group e criador da Comunidade FreeDOM, Pyero Tavolazzi.

Também participam do evento a CEO e co-founder da Mobye Brasil, Lilian Primo Albuquerque; o professor de neuromarketing, Gilberto Augusto; o fundador do Grupo Segredos da Audiência, Samuel Pereira; a empreendedora serial, apresentadora e escritora, Cris Arcangeli; o palestrante, consultor empresarial, investidor e autor, Marcio Giacobelli; a fundadora da Mentoria 360, Aline Salvi; a autora best-seller, TEDxSpeaker e CEO da marca Todo Santo Dia, Andreza Caricio; o multiempreendedor, mentor e autor, Pablo Marçal; o master coach e criador da metodologia do Coaching Integral Sistêmico (CIS), Paulo Vieira; o médico, palestrante, empresário e psiquiatra Roberto Shinyashiki; o empresário, empreendedor serial, mentor e escritor Ricardo Bellino; o fundador e presidente da Linha Direta e presidente da Educar Brasil Tecnologia Educacional, Marcelo Chucre; o fundador e presidente do Fundo de Investimentos Iron Capital; o economista, escritor e sócio da ZenEconomics, Luiz Fernando Roxo; o fundador e CEO da Jovens Protagonistas, Davi Braga; a empresária e CEO da Rede Mulheres Que Decidem, Priscilia Queiroz e muitos outros especialistas.



O evento, que dura até domingo, tem palestras e painéis sempre das 9h às 21h. Para participar, é necessário se cadastrar gratuitamente no site www.summitexito.com.br .