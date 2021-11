Divulgação O empreendedor e fundador e presidente do Conselho de Administração do grupo Ser Educacional, Janguiê Diniz, vai se apresentar no Summit Êxito de Empreendedorismo

O congresso Summit Êxito de Empreendedorismo divulgou a programação completa de sua terceira edição, que vai acontecer entre os dias 20 e 28 de novembro de forma totalmente online e gratuita.



O tema do congresso, que aborda empreendedorismo, inovação e marketing digital é "A trilha do novo empreendedor". As inscrições ainda estão abertas.

O evento começa às 9h deste sábado (20) e vai reunir mais de 150 palestrantes, divididos em 43 painéis e 53 palestras individuais. No total, os nove dias juntarão mais de 90 horas de conteúdo.

Divulgação A CEO e sócia fundadora da ATOM SA, Carol Paiffer, vai falar sobre investimento durante o evento

O CEO do Instituto Brasileiro de Coaching (IBC), José Roberto Marques, será o responsável pela palestra de abertura do evento, que ainda contará com nomes como a CEO da Atom S/A e investidora do Shark Tank Brasil, Carol Paiffer; o cantor e empreendedor Lucas Lucco; o CEO da Bossanova Investimentos, João Kepler; a empresária, fisioterapeuta sexóloga e especialista em ginástica íntima e relacionamentos, Cátia Damasceno; o fundador do grupo Ser Educacional e presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Janguiê Diniz; o CEO do Instituto Destiny e escritor, Tiago Brunet; o fundador e CEO da JR Diesel, Geraldo Rufino; a CEO do Centro Hoffman, Heloisa Capelas; o fundador e CEO da Polishop, João Appolinário; e o autor e investidor Caio Carneiro, entre outros.



As inscrições para acompanhar o Summit Êxito de Empreendedorismo ainda podem ser realizadas no site www.summitexito.com.br. Confira, abaixo, o cronograma das apresentações na íntegra com data, horário e tema.



20/11/2021 | Sábado



Divulgação O CEO e Founder de Instituto Brasileiro de Coaching (IBC) José Roberto Marques, será o responsável por abrir o evento





09h – José Roberto Marques | Virando o jogo em meio ao caos

10h – Janguiê Diniz | Empreendedorismo e inovação em uma sociedade disruptiva

13h – Painel com Nayara Mota e Stephany Ramos | Empreendedorismo no corte e costura

14h – Kiko Kislansky | Empreendedorismo com propósito: como abrir negócio com impacto sem abrir mão do lucro

15h – Carol Paiffer | Investe Brasil

16h – Bruno Pinheiro | Universidade Corporativa: como montar uma. Toda empresa deve ser uma escola

17h – Painel com Antonio Carbonari Netto, Celso Niskier e Jânyo Diniz | Educação Superior Digital: um Novo Modelo para o Brasil

18h – Caio Carneiro | Vendas

19h – Painel com Débora Guerra, Karin Vianna e Iara de Xavier | Educação que transforma no contexto do século XXI

20h – Christian Barbosa | O futuro da sua produtividade e da sua empresa

21/11/2021 | Domingo



09h – Painel com Arnaldo Xavier, Kátia Teixeira e Carla Weisz | Evolua sua equipe e conquiste resultados extraordinários

10h – Edgar Ueda | Pódio para todos

11h – Painel com Cristiane Zamari e Taiane Miyake | Inclusão e diversidade no empreendedorismo

13h – Painel com Nayara Mota e Egle Rodrigues | A educação empreendedora como amplificador do protagonismo da periferia

14h – Eduardo Almeida | Reeducação! Você está pronto para a sociedade pós-pandemia?

15h – Painel com Cláudio Lacerda, Nanci Rezende MD e Stanley Bittar | A inovação e o empreendedorismo na medicina

16h – Lucas Lucco | Entrevista

17h – Painel com Ruy Astrath e José Barroso Filho | Desmistificando a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

18h – Lerry Granville | O melhor negócio de todos os tempos

19h – Painel com Gardennia Bonatto, Érika Guerra e Edney Quaresma | Protagonismo

20h – Matheus Tomoto | A maior lição que eu aprendi em Harvard



22/11/2021 | Segunda-feira



09h – Painel com Sólon Caldas, Max Damas e Rony Siqueira | Educação Superior Privada: um Brasil de oportunidades

10h – Ricardo Almeida | Entrevista

11h – Painel com André Paixão e Edson Urubatan | Como blindar sua produtividade

13h – Painel com Nayara Mota, Cláudia Luzia e Lilian Luzia | Como o empreendedorismo pode gerar representatividade nos cargos de liderança para periferia?

14h – Painel com Marcelo Spaziani, Ivo Aguirra e Anderson Rocha | A revolução pós-covid

15h – Marcos Rossi | Transformação assertiva

16h – Painel com Claudio de Castro, Rafael Figueiredo, Rogério de Holanda e Gabriel Tenório | Os desafios do empreendedorismo no Brasil

17h – Marcus Marques | O Gestor Invisível que toda empresa tem

18h – Painel com Fernando Schmidt, Herbert Steinberg e Dov Gilvanci Levi | Governança corporativa para pequenas e médias empresas e como isso facilita o acesso a capital

19h – Emilio Murano | O mundo sob nova direção e agora?

20h – Marcos Alencar | Uma visão proativa para administrar os riscos trabalhistas e previdenciários

23/11/2021 | Terça-feira

09h – Guto Galamba | As 4 grandes fugas

10h – Painel com Elaine Julião e Vanessa Donnianni | A importância da marca pessoal

11h – Heloísa Capelas | Como a inovação emocional pode estimular o empreendedorismo!

13h – Painel com Nayara Mota e Hugo Mor (Coletivo de 2) | Empreendendo com pouco

14h – Vasco Patú | Como eliminar os sintomas da ANSIEDADE e diminuir a dependência dos REMÉDIOS com a TERAPIA DO FUTURO

15h – Painel com Marcos Waltenberg, Moisés Ramos e Andre Sanches | Como ter agilidade no marketing e lançamento de seus produtos e serviços

16h – João Appolinário | Entrevista

17h – Painel com Zilla Bendit e Annelise Godoy | Dê os primeiros passos para captar recursos

18h – João Kepler | Educando filhos para o futuro

19h – Painel com Rodolfo Tamborin e Rodrigo Estudino | DNA empreendedor

20h – Alberto Júnior | COMO SER COBIÇADO EM QUALQUER MERCADO - sobrevive quem vende



24/11/2021 | Quarta-feira



Divulgação Geraldo Rufino, fundador da JR Diesel





09h – Painel com João Henrique Santos, Lucas Toscano e Thomaz Martins | Empreendedorismo: A arte por trás da ciência e o humano por trás da arte

10h – Juliano Belletti | Seja o seu líder

11h – Painel com José Roberto Covac e José Wilson | O Reflexo da educação na formação dos empreendedores

13h – Painel com Nayara Mota e Sayonara Nogueira | Educação e o mercado de trabalho

14h – Luiz Fernando Roxo | Riqueza pessoal: antifragilidade e liberdade financeira

15h – Painel com Sérgio Murilo e Maria Eduarda Almeida | ESG: como uma gestão sustentável gera excelentes resultados

16h – Geraldo Rufino | O novo normal

17h – Painel com Bruno Andrade, Filipe Rodrigues Tavares e Pablo Ugiette | O poder positivo e negativo do marketing digital

18h – Marcelo Cherto | Como utilizar a franquia ao seu favor

19h – Painel com José Vicente e Eliana Conquista | Mercado de trabalho e a importância da diversidade

20h – Márcio Giacobelli | Potencialize seu negócio com o marketing de rede



25/11/2021 | Quinta-feira



09h – Painel com Ana Medici e Alberto Leite | Ideação

10h – Cris Arcangeli | Antifrágil

11h – Painel com Davi Braga e Samuel Gomes | A importância da educação empreendedora para o futuro promissor do nosso país

13h – Painel com Nayara Mota e Dorotéia Mendes | O poder da mulher preta nos negócios

14h – Cátia Damasceno | A reinvenção pós-pandemia

15h – Painel com Gustavo Caetano e Ricardo Bellino | Ousadia e simplicidade para o sucesso no empreendedorismo

16h – Paulo Vieira | Atitude empreendedora de sucesso

17h – Painel com Jober Chaves e Marcelo Chucre | A importância do relacionamento no mundo dos negócios

18h – Oséias Gomes | A trilha do novo empreendedor

19h – Painel com Marcelo Baratella, Rayff Machado e Felipe Naumann | O novo olhar sobre o marketing e vendas

20h – Eduardo Shinyashiki | O poder do carisma



26/11/2021 | Sexta-feira



09h – Painel com Leandro Rigon, Priscilia Queiroz e André Buric | Técnicas de persuasão: para alavancar suas vendas

10h – Pyero Tavolazzi | Inteligência espiritual: para crescer 10 vezes mais

11h – Painel com Alison Zigulich, Gilson Neves, José Antônio Viana e Arthur Diniz | Youtube e negócios

13h – Painel com Nayara Mota e Delia Fonseca | Empreendedorismo indígena: Por que importa?

14h – Painel com Rosana Braga e José Rocha | Autoestima e comunicação

15h – Gilberto Augusto | 14 passos da jornada: do pó ao topo no marketing digital

16h – Painel com Ana Diamante e Renato Ribeiro | Empreenda com o coração

17h – Roberto Shinyashiki | Lições sobre a vida e carreira

18h – Painel com Franco Júnior, Laura Oliveira e Juliano Pimentel | Empreender com bem-estar e comunicação sem toxidade

19h – Rodrigo Cardoso | Acelerando suas vendas no mundo digital

20h – Rodrigo Fonseca | A nova tecnologia humana



27/11/2021 | Sábado



09h – Naira Valentim | Toda mulher pode empreender

10h – Painel com Jorge Proença, Maksuri Mauro Press e Youssef Mourad | Talentos e propósitos no empreendedorismo digital

11h – Anderson Dias | Viajando ao mundo

13h – Painel com Nayara Mota e Programa ESA (Marcelo Vitorino, Francisco Paiva e Luiz Trivelatto) | Autismo, mercado de trabalho e empreendedorismo: mundo que se conversa

14h – Renner Silva | A fórmula mágica do sucesso

15h – Tathiane Deândhela | Como se comunicar de maneira que todos queiram ouvir

16h – Painel com Andreza Carício, Lilian Primo Albuquerque e Aline Salvi | Os desafios da mulher empreendedora

17h – Paulo Machado | O rei do hábito

18h – Luiz Augusto Filho | Entrevista

19h – Marc Tawil | O futuro do trabalho é híbrido

20h – Pablo Paucar | Os 7 passos para o seu próximo nível

28/11/2021 | Domingo

09h – Tiago Brunet | Empreendedorismo com sabedoria

10h – Eduardo Volpato | Empreendendo em 10 passos

11h – Sabrina Nunes

13h – Painel com Nayara Mota e Charles Van Lume | Empreendedorismo: o amplificador do protagonismo da PCD

14h – Manoel Alvino Filho | Como replicar e escalar o seu negócio através do modelo de franquias

15h – Luiz Gaziri | A psicologia da motivação

16h – Samuel Pereira

17h – Painel com Henry Vargas e Klauss Durães | Uma jornada mágica

18h – Pablo Marçal

Serviço