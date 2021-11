Divulgação Summit Êxito de Empreendedorismo vai desmistificar a Lei Geral de Proteção de Dados em painel que debate o tema

Você pode não saber detalhes sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), mas provavelmente já ouviu falar sobre o assunto. A lei estabelece diretrizes importantes e obrigatórias para a coleta, processamento e armazenamento de dados pessoais. No Brasil, a LGPD (Lei nº 13.709, de 14/8/2018) entrou em vigor em 18 de setembro de 2020. Com isso, passamos a fazer parte de um grupo de países que contam com uma legislação específica para a proteção de dados dos seus cidadãos. Diante de casos de uso indevido, comercialização e vazamento de dados, as novas regras garantem a privacidade dos brasileiros, além de evitar entraves comerciais com outros países. O tema será debatido em um dos painéis mais aguardados da 3ª edição do Summit Êxito de Empreendedorismo, o maior congresso de Empreendedorismo, Inovação e Marketing Digital do Brasil, que acontece entre os dias 20 e 28 de novembro.

Divulgação José Barroso Filho é Ministro do Superior Tribunal Militar e Conselheiro do Conselho Nacional de Educação

A apresentação, que será 100% digital e totalmente gratuita, terá a participação do Ministro do Superior Tribunal Militar e Conselheiro do Conselho Nacional de Educação, José Barroso Filho; e do Diretor Geral da Faculdade Focus, Ruy Astrath, que falou um pouco sobre o que o público pode esperar do painel.” Será um bate-papo descontraído com dicas simples e diretas de qual o caminho a seguir para implantação da LGPD e as consequências da não implantação”, relata Astrath, que também falou sobre a importância do tema. “Ficar de acordo com o que a Lei prevê é sempre o melhor a fazer, mas melhor que isso, a LGPD é uma forma de dizer ao cliente que sua empresa respeita os dados coletados e esse fato por si só é muito mais importante que só dizer que está cumprindo a lei, gerando a confiança do cliente e consequentemente gerando mais vendas”, finaliza.

Divulgação Ruy Astrath é Diretor Geral da Faculdade Focus

Já o Ministro do Superior Tribunal Militar e Conselheiro do Conselho Nacional de Educação, José Barroso Filho ressaltou porque o público não pode perder o evento. “O Summit é um foro privilegiado de discussão entre empreendedores. Um importante intercâmbio de experiencias que visa a integração e aperfeiçoamento das práticas e procedimentos na busca da excelência das atividades empresariais”, finaliza.

Organizado pelo Instituto Êxito de Empreendedorismo, o Summit Êxito de Empreendedorismo, maior congresso de Empreendedorismo, Inovação e Marketing Digital do Brasil, terá 47 painéis e 47 palestras realizados por mais de 150 grandes nomes do empreendedorismo nacional, e vai gerar certificação para quem assistir ao evento. Vale lembrar que as apresentações acontecerão sempre das 9h às 21h, totalmente gratuitas e 100% on-line. Neste ano, o tema principal do evento será “A trilha do novo empreendedor”.

As inscrições para a terceira edição do Summit Êxito de Empreendedorismo devem ser realizadas no site www.summitexito.com.br , onde também é possível conferir a lista completa de palestrantes do evento.

Sobre o Instituto Êxito de Empreendedorismo

O Instituto Êxito de Empreendedorismo é o resultado de um sonho que envolve empreendedores visionários dos mais variados segmentos do Brasil. Hoje, já conta mais com mais de 600 sócios que compactuam de um mesmo propósito: fazer do empreendedorismo a turbina para impulsionar vidas e histórias.

O Êxito tem a filosofia de que, independentemente da classe social e econômica, qualquer pessoa pode transformar suas ideias em ações que mudem e melhorem a realidade e a comunidade na qual vive. Por isso, nasceu com o objetivo de estimular o dom empreendedor dos jovens, especialmente os de escolas públicas, onde há muitos talentos escondidos e boas ideias a serem impulsionadas.

Nomeado como uma instituição sem fins lucrativos, seu principal plano de ação está em oferecer uma plataforma de cursos online e gratuitos, além de realizar diversas ações voltadas para o fomento ao empreendedorismo.

