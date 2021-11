Recorde: Pix passa de 50 milhões de transações em um dia pela 1ª vez

Janaína Dantas Pix

No mês em que completa um ano de funcionamento, o Pix bateu seu próprio recorde: na última sexta-feira, 5 de novembro, o sistema registrou mais de 50 milhões de pagamentos e transferências, de acordo com o Banco Central . É a primeira vez que o sistema registra esse volume de operações em um único dia.

Pix no aplicativo da Caixa (imagem: Emerson Alecrim/Tecnoblog)

O recorde anterior foi registrado há um mês. Em 6 de outubro, 44.765.258 transações foram realizadas via Pix. Já o recorde atual alcançou, precisamente, 50.045.289 operações.

Esse volume fez o Pix movimentar mais de R$ 32 bilhões. Esse é mais um recorde: é a primeira vez que o sistema registra mais de R$ 30 bilhões transferidos em uma única data.

A relação entre quantidade de transações e volume de dinheiro movimentado em 5 de novembro fez o valor médio por operação ficar em R$ 642,85. Aqui, porém, não encontramos outro recorde. Se observamos apenas a primeira semana de novembro, veremos que os dias 1º e 3 superam essa média com R$ 663,97 e R$ 644,10, respectivamente.

Todas essas informações são oriundas do Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI), o "motor" do Pix. Ao olharmos, nesse sistema, para os registros de evolução diária, encontramos um padrão: o valor médio diário registrado em fins de semana é quase três vezes menor em relação aos dias úteis.

Mas essa constatação não representa nenhum efeito negativo. Na verdade, a possibilidade de transações serem realizadas em qualquer dia da semana, mesmo durante feriados, é um dos principais benefícios do Pix. Nesse ponto, vale lembrar que transferências via DOCs e TEDs, por exemplo, não são realizadas em fins de semana.

Pix completa um ano em 16 de novembro

O Pix entrou oficialmente em funcionamento em 16 de novembro de 2020, portanto, está prestes a completar o seu primeiro aniversário. Durante esses quase 12 meses, o sistema acumulou alguns números impressionantes.

Um é a quantidade de chaves, que chegou a 348 milhões de registros no final de outubro. Desse total, 334 milhões correspondem a chaves cadastradas por pessoas físicas.

Outro número é a quantidade de usuários cadastrados no Diretório de Identificadores de Contas Transacionais (DICT), o banco de dados que registra as chaves: 112 milhões até o final de outubro, dos quais, 105 milhões correspondem a pessoas físicas.

O Pix registrava ainda, novamente até o final de outubro, 762 instituições financeiras dentro do sistema, das quais 106 são participantes diretos (com acesso ao SPI) e 656 são indiretos (realizam transações por intermédio de um participante direto).

Mas nem tudo é motivo de celebração. Por conta do alarmante número de fraudes (ou tentativa de) envolvendo o Pix, o Banco Central adotará uma série de medidas de segurança a partir do dia 16. Entre elas está o bloqueio cautelar, que pode reter uma transação via Pix por até 72 horas quando houver suspeita de irregularidades.

Outra medida de segurança, esta em vigor desde 4 de outubro, estabelece o limite de R$ 1.000 para transferências realizadas entre 20:00 e 6:00.

Colaborou: Everton Favretto

