Nesta terça-feira (23), o Nubank anunciou que irá lançar uma seção exclusiva de shopping em seu aplicativo. Sendo assim, nos próximos dias, a função ficará disponível gradualmente para os clientes do banco digital.

Às vésperas da Black Friday , a empresa juntou forças com algumas varejistas nacionais para ofertar produtos na plataforma. Entre elas, estão a Dafiti, Magalu, Allied, Samsung e AliExpress. No entanto, a quantidade de parceiros deve aumentar nas próximas semanas.

Como vai funcionar?

No próprio aplicativo do Nubank, haverá uma aba com a função shopping. Ao entrar nela, o cliente poderá visualizar todas as ofertas e lojas parceiras do banco digital. Em seguida, basta escolher a loja e apartar “continuar”. Com isso, o mesmo será direcionado para o e-commerce.

“Os clientes terão acesso a preços especiais, descontos e cupons ao iniciar a jornada de compra pelo app”, afirmou o Nubank. Contudo, é preciso ficar atento as instruções corretas para receber os descontos exclusivos.

Quando a função será ativada?

“Por enquanto, essa função está em fase de testes, disponível apenas para alguns clientes. Este é um processo normal no Nubank: liberamos nossos produtos primeiro a grupos pequenos, para podermos aprender, melhorar e ouvir nossos clientes”, afirmou o banco digital em comunicado oficial.

Alguns meses atrás, o Nubank comprou a a plataforma de pagamentos instantâneos Spin Pay. Desde então, o mesmo vem trabalhando para se inserir no setor de e-commerce. Assim, aumentando com concorrência com outras fintechs, como o Banco Inter, que já possui a função de marketplace.

