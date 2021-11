Fernanda Capelli Brasil tem a quarta pior taxa de desemprego do mundo

O Brasil tem a 4ª maior taxa de desemprego do mundo, segundo um ranking da agência de classificação de risco Austin Rating. O levantamento mostra que o desemprego no país é mais do que o dobro da média global e o pior entre todos os integrantes do G20 - grupo formado pelas 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia.

O desemprego no Brasil caiu para 13,2% no terceiro trimestre deste ano, atingindo 13,7 milhões de trabalhadores, de acordo com dados mais recentes do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). No início deste ano, a taxa era de 14,7%, com 14,8 milhões de desempregados.

No ranking da Austin Rating, com 44 países, o Brasil fica atrás somente da Costa Rica, Espanha e Grécia. Confira*:

1º - Costa Rica (15,2%)

2º - Espanha (14,6%)

3º - Grécia (13,8%)

4º - Brasil (13,2%)

5º - Colômbia (12,7%)

6º - Turquia (12,1%)

7º - Itália (9,3%)

8º - Suécia (8,8%)

9º - Índia (8,3%)

10º - Chile (8,2%)

11º - França (8,0%)

12º - Zona do Euro (7,5%)

13º - Finlândia (7,2%)

14º - Lituânia (7,2%)

15º - Canadá (7,1%)

16º - Letônia (7,1%)

17º - Eslováquia (6,5%)

18º - Irlanda (6,5%)

19º - Bélgica (6,4%)

20º - Portugal (6,3%)

21º - Indonésia (6,3%)

22º - Estônia (6,0%)

23º - Áustria (5,9%)

24º - Luxemburgo (5,5%)

25º - Islândia (5,4%)

26º - Estados Unidos (5,2%)

27º - China (5,1%)

28º - Israel (5,0%)

29º - Austrália (4,5%)

30º - Dinamarca (4,5%)

31º - Reino Unido (4,5%)

32º - Rússia (4,4%)

33º - Hungria (4,1%)

34º - México (4,1%)

35º - Noruega (4,0%)

36º - Eslovênia (3,9%)

37º - Alemanha (3,4%)

38º - Polônia (3,4%)

39º - Holanda (3,2)

40º - Coréia do Sul (2,8%)

41º - Japão (2,8%)

42º - República Tcheca (2,8%)

43º - Suíça (2,7%)

44º - Cingapura (2,6%)

*dados referentes a agosto de 2021