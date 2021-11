Banco do Brasil caiu: clientes reportam problemas nesta segunda (22)

Edifício sede do Banco do Brasil, em Brasília. (Imagem: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Você é cliente do Banco do Brasil e está com dificuldade em acessar sua conta nesta segunda-feira (22)? O problema é generalizado: diversos relatos apontam que o sistema do BB caiu; o aplicativo para iPhone e Android parou de funcionar, assim como o internet banking no PC, além do Pix. A empresa afirma que está passando por "alguma instabilidade" e que está trabalhando para resolver a falha.

BB caiu e não funciona hoje

Através de sua conta oficial no Twitter, o BB explica (grifo nosso): " Estamos presenciando alguma instabilidade e já estamos trabalhando para regularizar . Por favor, tente novamente mais tarde acessar o App. Agradecemos pela compreensão."

Estes bugs vêm sendo relatados desde às 9h de hoje (horário de Brasília), segundo o DownDetector . Nos comentários, os clientes mencionam o código de erro ATOPC756 e "Falha na Autenticação Inicial" no Gerenciador Financeiro.

Nem mesmo o Pix escapou: ao tentar realizar transferências instantâneas, pode aparecer o aviso "Que pena! O Pix está fechado e não conseguimos enviar o seu pagamento. (M505-001) [A000-913]". Em alguns casos, o Banco do Brasil pede que você "tente outra chave" do Pix, mas nenhuma delas funciona.

Mensagem de erro no app do BB (Imagem: Reprodução / Tecnoblog)

O Tecnoblog fez o teste e confirmou a falha. O app de celular mostra essa mensagem de erro: "Opa... aconteceu um problema de conexão com nosso app, tente mais tarde. Estamos trabalhando para que você possa utilizar o aplicativo BB o mais rápido possível."

E, segundo relatos no Twitter, não é possível nem acessar o internet banking via PC . "Versão aplicativo e versão desktop fora do ar", afirma um usuário. "Extrato da poupança do Banco do Brasil tá fora do ar e aparece como se eu não tivesse nada", diz uma cliente.

Banco do Brasil fora do ar hoje (Imagem: Reprodução / DownDetector)

Texto atualizado às 10h

