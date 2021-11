O Antagonista Nayib Bukele

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciou neste domingo (21) que irá criar a "Bitcoin City", ou "Cidade Bitcoin, em português. O país foi o primeiro a tornar a criptomoeda legal em 7 de setembro deste ano..

"O que vai incluir a 'Cidade Bitcoin'? Será no Golfo de Fonseca [oceano Pacífico, no sudeste do país]. E vai ter de tudo: áreas residenciais e comerciais, serviços, museus, entretenimento, bares, restaurantes, aeroporto, porto, trem, tudo", afirmou Bukele, em inglês, no encerramento do Labitconf, um fórum anual que reúne "bitcoiners" do mundo, informa a Folha de São Paulo.

"Com o prefeito e tudo mais", acrescentou.

Segundo Bukele, a energia para a mineração da Criptomoeda será fornecida por térmicas abastecidas pelo vulcão da cidade de Conchagua.



Leia Também

"Aproveitaremos a geração de energia geotérmica para a cidade e para a mineração de bitcoin", disse.

Desde que a criptomoeda foi instaurada no país, El Salvador sofre com uma onda de protestos, além da confusão gerada em estabelecimentos. A população, boa parte abaixo da linha da pobreza, reclama da política "contra os pobres".

No dia 17 de outubro, com cartazes onde se liam as frases "Bitcoin, a fraude" e "Não à ditadura", salvadorenhos saíram novamente às ruas.