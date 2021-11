Agência Brasil Agência do INSS

O TST (Tribunal Superior do Trabalho) obrigou uma empresa a pagar indenização trabalhista para uma faxineira que perdeu o salário e o auxílio por incapacidade temporária do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Ela sofreu um acidente na firma onde trabalhava, em Vitória (ES), e recebeu o benefício previdenciário por um ano, até que teve alta e a perícia constatou ser possível a retomada das atividades.

A empresa, no entanto, discordou e vetou a reintegração. Sendo assim, a mulher ficou sem salário e sem o dinheiro do INSS.

Especialistas explicam que é o famoso "jogo de empurra-empurra" entre empresa e Previdência em que muitas vezes o trabalhador recebe alta indevida.

A recomendação nesses casos é buscar um terceiro médico que não tenha envolvimento com nenhuma das partes.

Outra possibilidade é pedir na Justiça a rescisão indireta, que é quando a empresa fica obrigada a demitir o funcionário e pagar todas as verbas rescisórias (o que não aconteceria se o funcionário pedisse demissão).

