shutterstock Empresa recusa contratar mulher por "não ser das mais magras"

Faye Angeletta, diretora da empresa de construção no Reino Unido e recrutamento de imóveis da TDM Recruitment, indicou uma candidata a um de seus clientes para um cargo de venda de novas residências, mas recebeu uma mensagem do recrutador dizendo que ela "não era das mais magras".

Faye ficou horrorizada com o feedback e retirou a indicação, dizendo que ela não poderia sofrer por conta da sua aparência. Veja a mensagem que ela recebeu:









O representante do cliente respondeu que ela havia pedido um "feedback honesta" e foi isso que ele deu.

Leia Também

“Há sete anos trabalho com recrutamento. Foi inacreditável. Eu não podia acreditar que ele conseguiu escrever isso. No telefone, ele disse 'bem, sabe, fico preocupado com as escadas que temos nos eventos ou com ela tendo um ataque cardíaco'", disse Faye ao jornal britânico The Mirror.

"Ele era um homem horrível. Ele ria ao telefone", completou.

Ela disse que a sua indicada está se tratando de câncer e precisa tomar fortes medicações, mas ainda assim é a mais qualificada para o cargo.