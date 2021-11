Reprodução Perto de fechar, hipermercado Extra faz mega promoção, com descontos de até 50%

Perto de encerrar as operações no país, a rede de hipermercados Extra faz uma queima de estoque, com descontos de até 50%. A mega liquidação acontece em nível nacional, em mais de 100 unidades do Extra, com foco nas categorias de Eletro, Bazar e Têxtil.



Os produtos serão liquidados de forma gradual, até o dia 23 de novembro ou então até que todo o estoque seja encerrado. Por isso, os clientes interessados devem se programar antes para visitar as lojas e conferir o que há disponível. Confira algumas das promoções:

Toda a categoria de Eletro acima de R$ 500 pode ser parcelada em até 30x, sem juros nos cartões Extra;

Bicicletas e pneus podem ser comprados em até 24x, também sem juros nos cartões Extra;

Acessórios para jardinagem, papelaria e "Faça você mesmo" com até 40% OFF;

Acessórios automotivos com até 40% OFF;

Puericultura com até 40% OFF;

Itens de moda com até 40% OFF.

Fim das operações

No mês passado, o Grupo Pão de Açúcar, dono do Extra, anunciou a venda de 71 lojas para o Assaí . Na ocasião, a empresa também informou que estaria deixando o segmento de hipermercados.

A marca continua atendendo os clientes em mais de 300 lojas espalhadas pelo país, nas bandeiras Mercado Extra e Mini Extra, além do e-commerce ClubeExtra.com.br e do app Clube Extra.