Divulgação/MEC Anhanguera e Burger King oferecem cupons de desconto a candidatos do Enem

Cerca de 3,1 milhões de estudantes brasileiros prestarão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) este ano, nos dias 21 e 28 de novembro. E para incentivar os candidatos nesta reta final até a prova, a Faculdade Anhanguera e a rede de fast-food Burger King se unem em uma ação inédita que oferece cupons exclusivos entre 13% e 25% de desconto no cardápio.

Entre as ofertas estão 25% de desconto em 2 Sanduíches (Whopper, Chicken Duplo, Stacker Duplo Bacon, Rodeio Duplo ou Cheddar Duplo) + 2 Free Refil + Balde Batata + 2 Casquinhas, e 17% de desconto no Combo (Whopper, Chicken Duplo, Stacker Duplo Bacon, Rodeio Duplo ou Cheddar Duplo), composto por batata+ free refil, e a 1 Casquinha sai por R1,00.

Para garantir os cupons, os estudantes poderão se cadastrar na página da Anhanguera, efetuar cadastro direto com um dos mais de seis mil promotores que estarão nos locais de prova ou ainda apresentar o caderno do ENEM em uma das lojas do Burger King participantes. Os descontos são exclusivos para os candidatos que irão prestar o Enem e têm validade em 88 cidades de 21 estados participantes da ação, podendo ser utilizados entre os dias 21/11/2021 até 05/12/2021.